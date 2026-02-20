Βραχυχρόνια μίσθωση: Ποια είναι η θέση της Ελλάδας στον «χάρτη» - Οι πληρότητες, οι αποδόσεις, η ζήτηση

Τι αναφέρουν στοιχεία της πλατφόρμας ακινήτων Prosperty και του παρόχου δεδομένων και αναλύσεων για βραχυχρόνιες μισθώσεις AirDNA για την εικόνα της αγοράς.

Μπορεί η Αθήνα να παραμένει στον διεθνή χάρτη των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε υψηλές θέσεις σε όρους πληρότητας, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 86,3 διανυκτερεύσεις τον χρόνο), ωστόσο, η Ελληνική πρωτεύουσα «προσφέρει» συγκριτικά χαμηλότερες επιδόσεις - αποδόσεις ως προς το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά κατάλυμα με 8.796 ευρώ.

Επιπλέον, η Αθήνα σε όρους πυκνότητας (αριθμός καταλυμάτων) μάλλον καταλαμβάνει μία από τις «μεσαίες» και χαμηλότερα θέσεις, καθώς με 13.274 ενεργές καταχωρίσεις, τοποθετείται στο κάτω μισό της κατάταξης, πίσω από δημοφιλείς τουριστικούς πόλους όπως το Λονδίνο και το Παρίσι (με 96.182 και 95.461 αντίστοιχα), πλην όμως, αναδεικνύεται σε μια από τις πιο επιβαρυμένες πόλεις της Ευρώπης. Στην Ρώμη καταγράφονται 34.061 καταχωρήσεις, στη Μαδρίτη 26.980, στη Λισαβώνα 24.204, στην Κοπεγχάγη 20.909μ στη Βαρκελώνη 19.482, στη Βιέννη 14.396, στο Βερολίνο 13.759, ενώ «κάτω» από την Αθήνα είναι Άμστερνταμ, Βενετία, Δουβλίνο.

Με περίπου 20 καταχωρίσεις ανά 1.000 κατοίκους, η Αθήνα βρίσκεται πάνω από πόλεις όπως το Λονδίνο (12,7), τη Βαρκελώνη (12,0) ή και τη Ρώμη (14,7), γεγονός που υποδηλώνει σημαντική διείσδυση στην αγορά σε σχέση με τον πληθυσμό, όχι μακριά, δηλαδή, από τα επίπεδα πόλεων που έχουν αναγνωριστεί διεθνώς για προβλήματα υπερ-τουρισμού. Βέβαια, η σύγκριση με τη Λισαβόνα (46,7) ή το Παρίσι (44,6) και τη Βενετία (32,8) δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα… ανοδικά περιθώρια, όμως, η Αθήνα βρίσκεται ήδη σε ζώνη έντονης δομικής πίεσης. Χαμηλά στη σχετική λίστα είναι το Βερολίνο (4), το Δουβλίνο (6), η Μαδρίτη και η Βιέννη (8,3 και 8,5 αντίστοιχα), αλλά και το Άμστερνταμ (13).

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στην έρευνα της Prosperty η οποία παρουσιάστηκε χθες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Short Stay Athens Conference 2026 που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (Stama Greece).

Στο κέντρο της Αθήνας καταγράφονται 3.044 ενεργές καταχωρίσεις, κάτι που παραπέμπει σε εξαιρετικά υψηλή πυκνότητα. Εδώ η μέση ημερήσια τιμή των 142 ευρώ είναι αισθητά υψηλότερη από τον μέσο όρο της πόλης, γεγονός που δείχνει ότι το Κέντρο λειτουργεί ως τουριστική μηχανή υπεραξίας.

Η Πλάκα, είναι κορυφαία περιοχή σε αριθμό καταχωρίσεων (906). Όπως αναφέρεται, ενώ η Πλάκα ηγείται στον τομέα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η αγορά κατοικιών παραμένει πιο διαφοροποιημένη, με βασικές γειτονιές όπως το Κολωνάκι και τα Εξάρχεια να προσελκύουν τόσο τουρίστες όσο και μακροχρόνιους κατοίκους.

Στην ίδια έρευνα στη Θεσσαλονίκη καταγράφονται 4.606 ενεργές καταχωρίσεις, περισσότερες από το κέντρο της Αθήνας ως σύνολο, αλλά με χαμηλότερη μέση ημερήσια τιμή (87 ευρώ). Το κέντρο κυριαρχεί στις καταχωρίσεις βραχυπρόθεσμων διαμονών, ενώ η προσφορά κατοικιών είναι περισσότερο κατανεμημένη σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή.

Η πληρότητα στη Θεσσαλονίκη είναι γενικά χαμηλότερη από την Αθήνα, με κορυφαία περιοχή την Παύλου Μελά (38,4%), ακολουθούμενη από Κορδελιό-Εύοσμο και το κέντρο.

Τα νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα αποτελούν τη μεγαλύτερη περιφερειακή αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης στη χώρα, με 24.946 ενεργές καταχωρίσεις. Στις περισσότερες νησιωτικές αγορές οι βραχυχρόνιες μισθώσεις υπερκαλύπτουν πλήρως τις μακροχρόνιες.

Σε νησιά όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Πάρος, η κατοικία για μόνιμους κατοίκους εμφανίζεται σχεδόν περιθωριοποιημένη. Σε επίπεδο τιμών η Μύκονος κυριαρχεί με μέση ημερήσια τιμή 723 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Αντίπαρος και η Σαντορίνη. Ωστόσο, σε επίπεδο όγκου καταχωρίσεων, η Σαντορίνη και η Πάρος πλησιάζουν ή ξεπερνούν τη Μύκονο.

Στην Κρήτη καταγράφονται 19.955 ενεργές καταχωρίσεις, με σημαντική παρουσία κατοικίας, ιδίως στο Ηράκλειο. Τα Χανιά αναδεικνύονται ως η κορυφαία τουριστική περιοχή.

AirDNA: Πώς κινείται η ελληνική αγορά - Οι νέοι πόλοι έλξης

Στο ίδιο συνέδριο ο Camilo Schmid Rivas, Research Analyst στην AirDNA (πάροχος δεδομένων και αναλύσεων για βραχυχρόνιες μισθώσεις) αναλύοντας την ελληνική αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων ανέφερε πως από το 2023 ενώ οι μεσογειακοί ανταγωνιστές επιβραδύνθηκαν, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον κοντά στο να καταστεί η έκτη μεγαλύτερη αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ευρώπη, ξεπερνώντας τις 130.000 ενεργές καταχωρίσεις και προσπερνώντας την Κροατία.

Η προσφορά έφτασε σε ιστορικό υψηλό περίπου 160.000 καταχωρίσεων το 2025, πριν από μια εποχική πτώση στο τέταρτο τρίμηνο. Η ανάπτυξη έχει μετατοπιστεί από την ταχεία επέκταση το 2024 σε πιο διατηρήσιμα επίπεδα το 2025, αντανακλώντας υψηλότερα εμπόδια εισόδου μετά από τους νέους κανονισμούς που εισήχθησαν τον Οκτώβριο. Η επιβράδυνση ήταν λιγότερο σοβαρή από ό,τι στην Ισπανία, όπου οι διαγραφές ήταν πιο έντονες, ενώ η Ιταλία σημείωσε προσωρινή αύξηση της προσφοράς που συνδέεται με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη συνεχίζουν να οδηγούν την ανάπτυξη σε επίπεδο πόλης, με διάχυση της ζήτησης στον Πειραιά, το Μαρούσι και τη Γλυφάδα, παράλληλα με αναδυόμενες νησιωτικές αγορές όπως η Χίος, η Λέσβος και η Κάλυμνος.

Όπως είπε στην αγορά κυριαρχούν οι μικρές μονάδες, με τα στούντιο και τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου να αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς και με ένα ισορροπημένο μείγμα διαμερισμάτων και βιλών. Οι νέες καταχωρίσεις εισέρχονται πιο προσεκτικά στην αγορά και τα δεδομένα της AirDNA δείχνουν ότι οι βαθμολογίες αξιολόγησης μειώνονται όσο αυξάνεται το μέγεθος του χαρτοφυλακίου.

Η δομή της αγοράς εξακολουθεί να κυριαρχείται από μικρές μονάδες, με τα στούντιο και τις καταχωρίσεις ενός υπνοδωματίου να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς και ένα ισορροπημένο μείγμα διαμερισμάτων και βιλών. Οι νέες καταχωρίσεις εισέρχονται πιο προσεκτικά και τα δεδομένα της AirDNA δείχνουν ότι οι βαθμολογίες κριτικών μειώνονται καθώς αυξάνεται το μέγεθος του χαρτοφυλακίου.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή ζήτηση, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 90% των κρατήσεων. Η ζήτηση από τις ΗΠΑ συνεχίζει να αυξάνεται, η Γερμανία παραμένει ισχυρή, αλλά η Γαλλία υποχωρεί εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας.

Από την άποψη της απόδοσης, οι καθιερωμένοι πάροχοι διατηρούν την τιμολογιακή τους ισχύ, ενώ οι νεότερες καταχωρίσεις καταγράφουν χαμηλότερες τιμές εισόδου στην αγορά. Η πληρότητα το καλοκαίρι παρέμεινε σταθερή σε ετήσια βάση, αλλά παραμένει 7,8% πάνω από τα επίπεδα του 2019. Τα ακίνητα μεσαίας κλίμακας αποδείχθηκαν τα πιο ανθεκτικά, ενώ τα ακίνητα πολυτελείας ξεπέρασαν τις προσδοκίες σε όλη την Ευρώπη. Η Κέρκυρα και η Κρήτη κατέγραψαν κέρδη τόσο στην πληρότητα όσο και στο ADR, ενώ η Αθήνα και η Μύκονος μειώθηκαν, με τη Μύκονο να σημειώνει απότομη διόρθωση του ADR περίπου 15%.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη ζήτηση που καταγράφεται έως σήμερα για το καλοκαίρι του 2026 η οποία διαμορφώνεται ισχυρή, ιδιαίτερα τον Ιούλιο (+16%) και τον Αύγουστο (+11%), με τα πολυτελή ακίνητα να ηγούνται της ανάπτυξης, ενώ οι πιο άμεσοι μήνες (Φεβρουάριος έως Απρίλιος) εμφανίζουν ελαφριά μείωση. Μεγάλα γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων των συναυλιών των Iron Maiden και Metallica στην Αθήνα, ήδη οδηγούν σε αύξηση των κρατήσεων της τάξης του 40% έως 80% σε ετήσια βάση γύρω από τις ημερομηνίες των εκδηλώσεων.