Τα «χρυσά» ντιλς ακινήτων της Τράπεζας Κύπρου

Σημαντικές υπεραξίες συνεχίζει να καρπώνεται η Τράπεζα Κύπρου μέσω των αγοραπωλησιών ακινήτων, με την Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων να εξελίσσεται σε σημαντικό αναπτυξιακό μηχανισμό της τράπεζας.

Μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα, περιήλθαν στην κυριότητα του ομίλου, από τις αρχές του 2019, ακίνητα αξίας 0,5 δισ. ευρώ, τη στιγμή που οι πωλήσεις των ανακτηθέντων ακινήτων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ανέρχονται σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η Κύπρου διαχειριζόταν ανακτηθέντα ακίνητα και άλλα λογιστικής αξίας ύψους 377 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 419 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2025 και 660 εκατ. ευρώ στα τέλη χρήσης 2024, μειωμένα κατά 43% σε ετήσια βάση, με καθαρή απομείωση στα 28 εκατ. ευρώ. Με αυτό τον τρόπο ελάφρυνε την κεφαλαιακή επίπτωση καθώς τα ανακτηθέντα ακίνητα σταθμίζονται με συντελεστή 100%. Από τον Ιούνιο 2025, η τράπεζα έχει πετύχει τον στόχο της για μείωση αυτού του χαρτοφυλακίου σε περίπου 0,5 δισ. μέχρι τα τέλη του 2025.

Οικόπεδα και αγροτεμάχια καλύπτουν τη μεγαλύτερη ποσόστωση σε επίπεδο λογιστικής αξίας ακίνητων για την κυπριακή τράπεζα, στα 224 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν γραφεία και άλλα εμπορικά ακίνητα στα 58 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η μεγαλύτερη μείωση προήλθε κυρίως από γήπεδα γκολφ και ακίνητα σχετικά με γκολφ, η λογιστική αξία των οποίων, κατά το 2024, διαμορφώνονταν στα 149 εκατ. ευρώ και πλέον φτάνει τα 31 εκατ. ευρώ.

Κατά τη χρήση του 2025, η τράπεζα πούλησε ακίνητα λογιστικής αξίας 264 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με πωλήσεις ύψους 175 εκατ. ευρώ το 2024. Πρόκειται κυρίως για ανακτηθέντα ακίνητα, εξ ου και τα κέρδη από τις πωλήσεις ανήλθαν σε 12 εκατ. ευρώ, έναντι 1 εκατ. ευρώ το 2024.

Παράλληλα, κατά το 2025 η Κύπρου προχώρησε σε συμφωνίες αγοραπωλησιών για 382 ακίνητα, με τιμή συμβολαίου σημαντικά υψηλότερη από το 2024, ήτοι στα 290 εκατ. έναντι 194 εκατ. ευρώ. Οι αγοραπωλησίες για το 2024 αφορούσαν 486 ακίνητα. Επιπλέον, η αρμόδια διεύθυνση βρίσκεται σε προχωρημένες διαδικασίες για πωλήσεις ακινήτων ύψους 18 εκατ. ευρώ (τιμή συμβολαίου), εκ των οποίων τα μισά αφορούσαν υπογεγραμμένες αγοραπωλητήριες συμφωνίες (σε σύγκριση με 42 εκατ. ευρώ το 2024, εκ των οποίων τα 24 εκατ. ευρώ αφορούσαν υπογεγραμμένες αγοραπωλητήριες συμφωνίες).

Η Κύπρου ανέλαβε ακίνητα ύψους 10 εκατ. ευρώ κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 (σε σύγκριση με προσθήκες ύψους 30 εκατ. ευρώ κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024), μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και ανακτηθέντων ακινήτων.