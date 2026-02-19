Κλήρωση Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1,8 εκατ. ευρώ

Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη (19/2), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1,8 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα είναι: 8, 24, 28, 39, 40 και τζόκερ ο αριθμός 13.

Οι κληρώσεις Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

Τζόκερ: Η κλήρωση για τα 1,8 εκατ. ευρώ

Κλήρωση Τζόκερ: Πώς να παίξετε

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους: