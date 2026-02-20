Dromeus Capital: «Ωριμάζει» το Data Center 300 εκατ. στα Σπάτα εν μέσω αντιδράσεων και όρων

Εγκρίσεις μαζεύει η σχεδιαζόμενη επένδυση Data Center των Dromeus Capital- APTO στην περιοχή των Σπάτων. Ολοκληρώνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Εγκρίσεις «μαζεύει» το μεγάλο project που αφορά στην υλοποίηση επένδυσης για δημιουργία Data Center των Dromeus Capital - APTO («όχημα» της Pimco, της μεγάλης αμερικανικής εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων) που σχεδιάζεται στην περιοχή των Σπάτων, όπως και παλιότερα έχουμε αναφέρει.

Πρόκειται για επένδυση 300 εκατ. ευρώ (τμήμα συνολικής επένδυσης που σε πλήρη ανάπτυξη θα αγγίξει τα 750-800 εκατ.) στον τομέα των κέντρων επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων.

Βάσει πιο πρόσφατων εξελίξεων, ολοκληρώθηκε και τυπικά η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε σχέση με το αίτημα έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το επενδυτικό σχήμα έχει ήδη λάβει προέγκριση οικοδομικής αδείας και να προχωρά με τις εκδόσεις των τελικών οικοδομικών αδειών.

Κατά πληροφορίες της αγοράς, στόχος είναι η εκκίνηση των κυρίως κατασκευαστικών εργασιών να γίνει από τα μέσα του τρέχοντος έτους και μετά, εφόσον, βέβαια, το έργο δεν «παγώσει» από τις αντιδράσεις τοπικών φορέων και κατοίκων.

Το έργο με φορέα την ΓΚΡΕΚΟ ΜΙ Α.Ε. αφορά στην κατασκευή Κέντρου Δεδομένων (Data Center), που προορίζεται για την φιλοξενία, διασύνδεση και λειτουργία εξοπλισμού τεχνολογιών πληροφορικής (υπολογιστικού, δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού), και θα παρέχει υπηρεσία αποθήκευσης, επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων.

Η συνολική έκταση αποτελείται από 2 τμήματα συνολικού εμβαδού 62.710 τ.μ. ως εξής, το πρώτο με εμβαδόν 22.735 τ.μ. και το δεύτερο τμήμα με εμβαδόν 39.974 τ.μ..

Οι αντιδράσεις

Πάντως, να αναφέρουμε ότι η «διαδρομή» της συλλογής των απαραίτητων εγκρίσεων που θα «ανοίξουν τον δρόμο» για την υλοποίηση της επένδυσης δεν ήταν «εύκολη», καθώς έχουν εγερθεί αντιδράσεις από πολίτες αλλά και τον τοπικό Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος που είχε εκφράσει έντονες αντιρρήσεις, απορρίπτοντας τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου (π.χ. για την ηχορύπανση κ.α.), ενώ στη δημόσια διαβούλευση που είχε προηγηθεί επιφυλάξεις εξέφρασε και το Αμερικανικό Κολλέγιο, το οποίο λειτουργεί σε παραπλήσια έκταση σχολεία.

Όπως είχε αναφέρει από τον Νοέμβριο το insider.gr, σε σχετική θετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (υπό όρους) είχε γίνει αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ γενικότερα οι όροι που αναφέρονται κρίνονται «ως ιδιαιτέρως σημαντικοί που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ικανοποιούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής και της ελαχιστοποίησης των οχλήσεων κατά τη λειτουργία του έργου».

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιλαμβάνει τώρα βελτιώσεις στο σχεδιασμό και νέες προβλέψεις, οι οποίες προέκυψαν στο πλαίσιο διαβούλευσης της μελέτης με τις αρμόδιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κατοίκους της περιοχής.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις παραμένουν με εστίαση, μεταξύ άλλων, στο κομμάτι του θορύβου, με μέρος των κατοίκων να έχει ήδη υποβάλει σχετικές ενστάσεις στις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος. Ανοικτή φαίνεται και η πιθανότητα ακόμη και προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εντός του χρονικού περιθωρίου που προβλέπει η νομοθεσία, μέσα στο Μάρτιο, με κατάθεση και ασφαλιστικών μέτρων εφόσον δε βρεθεί κοινός τόπος και δεν υπάρξουν επιπλέον δεσμεύσεις στο θέμα του παραγόμενου θορύβου.

Ποια είναι η επένδυση

Το συγκρότημα του Data Centre Olive θα αποτελείται από δύο ειδικά σχεδιασμένα κτίρια που θα φιλοξενούν εξοπλισμό με συνολικό υπολογιστικό φορτίο 46MW (80MW απαίτηση ισχύος από το ηλεκτρικό δίκτυο σε πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού). Σε σχέση με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, η πρώτη φάση, με στόχο υλοποίησης το 2028, αφορά στην πρώτη κτιριακή υποδομή που θα είναι αυτή στο πρώτο οικόπεδο των 22.735 τ.μ., με μια επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Αποτελείται από 2 τμήματα συνολικού εμβαδού 62.710 τ.μ. (το τμήμα Α με εμβαδόν 22.735,5 τ.μ. και το τμήμα Β με εμβαδόν 39.974,5 τ.μ.). Το Project Olive θα αναπτυχθεί στα περίχωρα των Σπάτων, σε δύο οικόπεδα που χωρίζονται από δημόσιο δρόμο, συνολικού εμβαδού 62.498,53 τ.μ.. Η έκταση βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού με πλησιέστερους οικισμούς τα Σπάτα σε ελάχιστη απόσταση περίπου 1χλμ νότια, τη Χριστούπολη σε ελάχιστη απόσταση περίπου 250 μέτρα δυτικά του έργου, το Πικέρμι, σε ελάχιστη απόσταση περίπου 2,1χλμ βόρεια και τον Άγιο Νικόλαο σε ελάχιστη απόσταση περίπου 1,8 χλμ. νοτιοδυτικά.

Στις βοηθητικές εγκαταστάσεις του έργου περιλαμβάνονται οι εξής:

Μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός υποστήριξης της εγκατάστασης, που περιλαμβάνει: - 14 Μονάδες Διαχείρισης Εσωτερικού Αέρα (AHU) και 40 ψύκτες τοποθετημένοι στην οροφή.- 40 Γεννήτριες έκτακτης ανάγκης για τις αίθουσες δεδομένων και τη περιοχή των γραφείων, μαζί με τη σχετική δεξαμενή ντίζελ που βρίσκονται δίπλα στα κύρια κτίρια. - Φωτοβολταϊκό σύστημα που εκτείνεται κατακόρυφα δίπλα στις γεννήτριες καλύπτοντας τις καμινάδες τους.

, που θα αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας για το χώρο παρέχοντας τη μέγιστη ζήτηση ισχύος. Φυλάκια (Κτίρια Ασφαλείας) στην είσοδο καθενός από τα Κέντρα δεδομένων.

(Κτίρια Ασφαλείας) στην είσοδο καθενός από τα Κέντρα δεδομένων. Εσωτερικό Οδικό Δίκτυο, με τρεις διακριτές εισόδους, εσωτερικό δρόμο και πεζόδρομους.

με τρεις διακριτές εισόδους, εσωτερικό δρόμο και πεζόδρομους. Δίκτυα υποδομών που περιλαμβάνουν Δίκτυο Επιφανειακών Υδάτων, Δίκτυο Ακαθάρτων, Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα.

που περιλαμβάνουν Δίκτυο Επιφανειακών Υδάτων, Δίκτυο Ακαθάρτων, Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα. Χώροι στάθμευσης οχημάτων (συνολικά 104 θέσεις).

(συνολικά 104 θέσεις). Χώρος στάθμευσης ποδηλάτων σε κάθε κτίριο , κοντά στα γραφεία διοίκησης και κοντά στην κύρια είσοδο.

, κοντά στα γραφεία διοίκησης και κοντά στην κύρια είσοδο. Χώρος συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων σε κάθε κτίριο.

σε κάθε κτίριο. Δύο χώροι καπνίσματος κοντά στα γραφεία.

κοντά στα γραφεία. Περιοχές φύτευσης με υδατοπερατές επιφάνειες και περιοχές πρασίνου (θάμνοι, λουλούδια, δένδρα), έκτασης 15 στρ. περίπου.

με υδατοπερατές επιφάνειες και περιοχές πρασίνου (θάμνοι, λουλούδια, δένδρα), έκτασης 15 στρ. περίπου. Χαλύβδινη περίφραξη ύψους 2,4 μ..

Όροι και προϋποθέσεις

Από τα βασικά ζητήματα που έθεσαν κάτοικοι και τοπικοί φορείς (συμπεριλαμβανομένων και σχολικών μονάδων της περιοχής) ήταν αυτά του θορύβου, της οπτικής όχλησης, αλλά και της υπόγειας όδευσης της καλωδίωσης.

Αναφορικά με το θέμα του θορύβου, στο έργο εφαρμόζεται κατά τους επενδυτές μια «πολυεπίπεδη προσέγγιση για τη μείωση του ηχητικού αποτυπώματος, διασφαλίζοντας ότι η ένταση του ήχου στα όρια της εγκατάστασης παραμένει σταθερά εντός ή και κάτω από τα νόμιμα όρια».

Ενδεικτικά, προβλέπονται παρεμβάσεις περιμετρικά (ηχοπέτασμα στην οροφή που περικλείει όλο τον εξοπλισμό ψύξης με ύψος 4 μέτρα και πάχος 80 mm, σχηματίζοντας ένα συνεχές φράγμα κατά μήκος της περιμέτρου του κτιρίου), παρεμβάσεις στο μηχανολογικό εξοπλισμό (οι μονάδες ψύξης διαθέτουν ειδικά ακουστικά περιβλήματα, μειώνοντας τον ήχο πριν φτάσει στην οροφή ή στον περίβολο. Οι γεννήτριες έκτακτης ανάγκης διαθέτουν βελτιωμένη ακουστική απόδοση με την αξιοποίηση ειδικών περιβλημάτων που λειτουργούν ηχομονωτικά, μειώνουν τον ήχο κατά 10 dB(A), που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 50% του θορύβου). Επιπλέον, οι μονάδες αυτές θα τοποθετηθούν στη μέγιστη δυνατή απόσταση από τις κατοικημένες περιοχές.

Με βάση τη σχετική μελέτη, η υποδομή θα περιβάλλεται από περισσότερα από 650 δέντρα, ώστε να δημιουργείται φυσικός πράσινος φράχτης, ενώ παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν υπόγεια, θωρακισμένα καλώδια, διασφαλίζοντας ότι τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας παραμένουν πολύ χαμηλότερα από τα διεθνή όρια ασφαλείας.

Σε σχέση με την κατανάλωση νερού και ενέργειας προβλέπονται προηγμένες τεχνολογίες ψύξης με μηδενική κατανάλωση νερού. «Η ψύξη επιτυγχάνεται μέσω ειδικών ανεμιστήρων που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, η οποία σε μεγάλο ποσοστό προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ), με σταθερό στόχο την επίτευξη μηδενικών εκπομπών ρύπων», όπως επισημαίνεται σχετικά.

Ανάμεσα στους όρους που βάζει η τελευταία απόφαση για την περίοδο κατασκευής και λειτουργίας, αναφέρονται και οι εξής:

Ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου να στοχεύει: Ι. στην ελαχιστοποίηση των διαμορφούμενων αδιαπέραστων επιφανειών του οικοπέδου, ΙΙ. στη χρήση πυκνής βλάστησης με δέντρα μεγάλης κόμης για τη δημιουργία βαθιάς σκιάς, ΙΙΙ. στη δημιουργία αδιαπέραστου τοίχου, από πυκνή σειριακά τοποθετημένη βλάστηση, σε όλα τα όρια των οικοπέδων, η οποία να αποκόπτει το κτηριακό σύνολο από το περιβάλλον και να ενδυναμώνει λόγω της πυκνότητας της την ήχο-απορροφητικότητα της φύτευσης.

Ι. στην ελαχιστοποίηση των διαμορφούμενων αδιαπέραστων επιφανειών του οικοπέδου, ΙΙ. στη χρήση πυκνής βλάστησης με δέντρα μεγάλης κόμης για τη δημιουργία βαθιάς σκιάς, ΙΙΙ. στη δημιουργία αδιαπέραστου τοίχου, από πυκνή σειριακά τοποθετημένη βλάστηση, σε όλα τα όρια των οικοπέδων, η οποία να αποκόπτει το κτηριακό σύνολο από το περιβάλλον και να ενδυναμώνει λόγω της πυκνότητας της την ήχο-απορροφητικότητα της φύτευσης. Να χρησιμοποιηθούν ηχομονωτικά στοιχεία τόσο ελεύθερα στο οικόπεδο, σε συγκεκριμένα σημεία που υπάρχουν ηχητικές διαρροές προς τις γύρω αστικές–κατοικήσιμες περιοχές, όσο και εντοπισμένα στην περιοχή των εφεδρικών γεννητριών με στόχο τη μικρότερη δυνατή όχληση σε κάθε πιθανή έκτακτη λειτουργία τους.

τόσο ελεύθερα στο οικόπεδο, σε συγκεκριμένα σημεία που υπάρχουν ηχητικές διαρροές προς τις γύρω αστικές–κατοικήσιμες περιοχές, όσο και εντοπισμένα στην περιοχή των εφεδρικών γεννητριών με στόχο τη μικρότερη δυνατή όχληση σε κάθε πιθανή έκτακτη λειτουργία τους. Ο φορέας του έργου θα πρέπει να έρθει σε συμφωνία με τους διαχειριστές των σχετικών δικτύων κοινής ωφελείας , ώστε με την ολοκλήρωση των έργων να έχουν εξασφαλισθεί: η διάθεση των παραγομένων ακαθάρτων, το δίκτυο των όμβριων, οι ανάγκες του έργου σε νερό, η ενεργειακή του κάλυψη, το αναγκαίο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και η απρόσκοπτη διαχείριση των αποβλήτων του.

, ώστε με την ολοκλήρωση των έργων να έχουν εξασφαλισθεί: η διάθεση των παραγομένων ακαθάρτων, το δίκτυο των όμβριων, οι ανάγκες του έργου σε νερό, η ενεργειακή του κάλυψη, το αναγκαίο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και η απρόσκοπτη διαχείριση των αποβλήτων του. Απαγορεύεται η ρίψη , έστω και προσωρινά, μπάζων, χωμάτων, λοιπών αδρανών, απορριμμάτων ή λυμάτων στα πρανή και στις κοίτες ρεμάτων και χειμάρρων, καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

, έστω και προσωρινά, στα πρανή και στις κοίτες ρεμάτων και χειμάρρων, καθώς και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση σε έκταση που διέπεται από τη Δασική Νομοθεσία. Για τυχόν κοπή υψίκορμων δένδρων να προηγηθεί η γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο αριθμός των δένδρων που θα απομακρυνθεί να αντικατασταθεί από άλλα ίδιου κατ’ ελάχιστον αριθμού και αντιστοίχου είδους.

Πρόσθετοι όροι κατά την λειτουργία της δραστηριότητας: