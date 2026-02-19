Σταθεροποιητικές τάσεις για χρυσό με φόντο Ουάσιγκτον - Τεχεράνη και πληθωρισμό

Αμετάβλητος παρέμεινε ο χρυσός την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Αμετάβλητος παρέμεινε ο χρυσός την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ η πτώση των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ σηματοδοτεί σταθερότητα στην αγορά εργασίας ενόψει των στοιχείων για τον πληθωρισμό την Παρασκευή. Ο χρυσός στην αγορά σποτ παρέμεινε αμετάβλητος στα 4.979,18 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Απριλίου έχασαν 0,2% στα 4.997,40 δολάρια.

Το ασήμι στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 0,6% στα 77,66 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η πλατίνα υποχώρησε 0,8% στα 2.054,08 δολάρια ανά ουγγιά και το παλλάδιο έχασε 2,6% στα 1.671,34 δολάρια. «Οι εντάσεις με το Ιράν υποστηρίζουν τον χρυσό και, ενώ οι ευρύτερες προοπτικές παραμένουν αρκετά αισιόδοξες, θα μπορούσαμε να δούμε μια ακόμη πτώση που θα οφείλεται σε παράγοντες εκτός της κατάστασης στην Τεχράνη» υπογράμμισε ο Daniel Pavilonis, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην RJO Futures.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, διαφορετικά θα συμβούν «άσχημα πράγματα» και έδωσε προθεσμία 10 ημερών πριν οι ΗΠΑ αναλάβουν δράση. Τα γεωπολιτικά και οικονομικά σημεία ανάφλεξης τείνουν να λειτουργούν υπέρ του χρυσού, καθώς το πολύτιμο μέταλλο παραδοσιακά θεωρείται ως ασφαλές καταφύγιο.

Παράλληλα, τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed στις 27-28 Ιανουαρίου, που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, έδειξαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ήταν διχασμένοι σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής που ακολουθεί, με αρκετούς να είναι ανοιχτοί σε αυξήσεις εάν ο πληθωρισμός παραμείνει υψηλός, ενώ άλλοι τάχθηκαν υπέρ των μειώσεων εάν οι πιέσεις στις τιμές υποχωρήσουν.

Τέλος, οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν στις 206.000 την εβδομάδα έως τις 14 Φεβρουαρίου, πολύ κάτω από τις προσδοκίες για 225.000, ενώ οι επενδυτές περιμένουν τώρα την δημοσίευση την Παρασκευή του PCE των ΗΠΑ, του αγαπημένου δείκτη καταμέτρησης του πληθωρισμού της Fed, για περαιτέρω ενδείξεις σχετικά με την πορεία νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ. Οι αγορές αναμένουν επί του παρόντος ότι η πρώτη μείωση των επιτοκίων των ΗΠΑ φέτος θα γίνει τον Ιούνιο, σύμφωνα με το Reuters.