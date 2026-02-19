Ελεύθερος μετά από ανάκριση ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου - Παραμένει υπό έρευνα

Συνελήφθη με την υποψία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες ότι διαβίβασε εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον Τζέφρι Έπστιν.

Ελεύθερος αφέθηκε ο Βρετανός έκπτωτος πρίγκιπας Αντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ παραμένοντας υπό έρευνα μετά τη σύλληψή του με την υποψία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, καθώς φέρεται να κοινοποίησε εμπιστευτικό υλικό στον Τζέφρι Έπστιν διαπράττοντας το αδίκημα της «κακοδιοίκησης σε δημόσια θέση» όπως ανακοίνωσε η Thames Valley Police.

Σύμφωνα με το Reuters, λίγο μετά τις 21:00 (ώρα Ελλάδος) αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα στο Αϊλσαμ της Αγγλίας, μετά την προγενέστερη σύλληψή του με την υποψία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα και από το πρωί έδινε τις δικές του εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τον αποδίδονταν. Ο φωτογραφικός φακός τον αποθανάτισε στο πίσω μέρος ενός οχήματος την ώρα που έφευγε από το τμήμα.

#BREAKING | 🇬🇧 — Andrew Mountbatten-Windsor released from police custody after nearly 12 hours, following arrest on suspicion of misconduct in public office linked to Epstein files. pic.twitter.com/XkzgK9bRXL — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) February 19, 2026

Ο 66χρονος, όγδοος στη διαδοχή του βρετανικού θρόνου και δεύτερος γιος της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ, συνελήφθη και ανακρίθηκε από αστυνομικούς της Thames Valley Police. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι εξετάζει καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες, όταν υπηρετούσε ως Ειδικός Εκπρόσωπος για το Εμπόριο και τις Επενδύσεις, είχε αποστείλει έγγραφα στον Έπστιν, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2008 για αποπλάνηση ανήλικης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το 2001 ως το 2011 όταν ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ενδέχεται να είχε μεταβιβάσει εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα ή πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή. Μέχρι στιγμής δεν του έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία, ενώ ο ίδιος αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τη σύλληψη του αδελφού του. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη σύλληψη. Ο ίδιος ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον Έπστιν και έχει δηλώσει ότι μετανιώνει για τη φιλία τους. Η Thames Valley Police ανακοίνωσε ότι, «μετά από ενδελεχή αξιολόγηση», άνοιξε επίσημη έρευνα για την καταγγελία περί παράβασης καθήκοντος.

Η συγκεκριμένη κατηγορία, που εδράζεται στο εθιμικό δίκαιο και δεν ρυθμίζεται από γραπτή νομοθεσία, επισύρει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης και εκδικάζεται από το Βασιλικό Δικαστήριο. Η έρευνα δεν σχετίζεται με προηγούμενη αστική αγωγή στις ΗΠΑ που είχε ασκήσει η εκλιπούσα Βιρτζίνια Τζιούφρε, με την οποία ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ είχε έρθει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό το 2022, ούτε με άλλες καταγγελίες σεξουαλικής φύσης.

Η σύλληψη δεν συνεπάγεται ενοχή, αλλά σημαίνει ότι οι αρχές θεωρούν πως υπάρχουν εύλογες υποψίες τέλεσης αδικήματος. Εφόσον απαγγελθούν κατηγορίες, θα πρόκειται για μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις στη σύγχρονη ιστορία όπου ανώτερο μέλος της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας αντιμετωπίζει ποινική διαδικασία. Η σύλληψη του Άντριου, ο οποίος σήμερα γιορτάζει τα 66 γενέθλιά του, έγινε στις 8 το πρωί (τοπική ώρα) στη Φάρμα Γούντ του κτήματος Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας.