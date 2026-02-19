Η ΑΑΔΕ «βλέπει» τραπεζικούς λογαριασμούς και «ανοίγει» «ψηφιακά πορτοφόλια»

Με στόχο τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων και «μαύρου χρήματος» η ΑΑΔΕ, διευρύνει το Bank Account Nexus Crosscheck Application (BANCAPP), το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας.

Με στόχο τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων και «μαύρου χρήματος» η ΑΑΔΕ, διευρύνει το Bank Account Nexus Crosscheck Application (BANCAPP), το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας. Με απόφαση του διοικητή της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή, στο σύστημα εντάσσονται πλέον, πέραν των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων πληρωμών, και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών, καθώς και ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με ή χωρίς φυσική παρουσία, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μέσω του BANCAPP ο φοροελεγκτικός μηχανισμός έχει άμεση πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Το σύστημα λειτουργεί σε διασύνδεση με το ΟΠΣ ELENXIS, μέσω ασύγχρονου κόμβου επικοινωνίας, επιτρέποντας αυτοματοποιημένη διαβίβαση χρηματοπιστωτικών δεδομένων.

Ο βασικός στόχος του BANCAPP είναι η ταχεία συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν ελεγχόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα, με ενιαίο και τυποποιημένο τρόπο. Έτσι, επιταχύνεται ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων, με τελικό ζητούμενο τη μείωση της φοροδιαφυγής και την εμπέδωση της φορολογικής δικαιοσύνης. Στο σύστημα συγκεντρώνονται δεδομένα για τραπεζικούς λογαριασμούς, λογαριασμούς πληρωμών, επενδυτικά προϊόντα και αναλυτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές ΑΦΜ για τα οποία έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου.

Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών μπορούν να προέρχονται από το σύνολο των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, αλλά και από την Οικονομική Αστυνομία, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, τον Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς και την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Αφορούν κάθε στοιχείο που τηρείται στα πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο της άρσης τραπεζικού και επαγγελματικού απορρήτου, με αυτοματοποιημένη πρόσβαση των αρμόδιων αρχών.

Ήδη, το νέο σύστημα έχει θέσει στο μικροσκόπιο περισσότερους από 2.000 τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογουμένων με δηλωθέντα εισοδήματα ακόμη και κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά με καταθέσεις που φτάνουν τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Οι ελεγκτές συγκρίνουν καταθέσεις και κινήσεις με τα δηλωθέντα εισοδήματα, ενώ όπου διαπιστώνεται αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, αυτή φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 33%.