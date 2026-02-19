Δημοσκόπηση Metron Analysis: Μπροστά με 12,1 μονάδες η ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα και Καρυστιανού

Ανεβαίνει η Πλεύση Ελευθερίας και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πόσοι πολίτες θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα. Η δημοφιλία της Μαρίας Καρυστιανού.

Προβάδισμα 12,1 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας ακολουθεί στην τρίτη θέση, αλλά με μικρή διαφορά σύμφωνα με δημοσκόπηση της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega. Παράλληλα, οι Έλληνες πολίτες δίνουν την άποψή τους για τυχόν κόμματα από Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρυστιανού.

Η πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 21,4%

ΠΑΣΟΚ: 9,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 8,1%

Ελληνική Λύση: 8%

ΚΚΕ: 6,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 4%

Φωνή Λογικής: 3,1%

ΜέΡΑ 25: 2,4%

Νίκη: 1,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 0,9%

Αναποφάσιστοι: 11,9%

Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και να μην έχει κόμμα μέχρι στιγμής, και η Μαρία Καρυστιανού να έχει ανακοινώσει την πρόθεση για ίδρυση πολιτικού φορέα, ωστόσο φαίνεται να λογίζονται ως πολιτικοί αρχηγοί. Στην ερώτηση για το καταλληλότερο πρόσωπο για την πρωθυπουργία μεταξύ πολιτικών αρχηγών, λαμβάνουν και οι δύο ποσοστό, παρότι δεν ηγούνται κάποιου φορέα.

Μητσοτάκης – 26% Κωνσταντοπούλου – 8% Βελόπουλος – 6% Ανδρουλάκης – 5% Τσίπρας – 5% Καρυστιανού – 3%

Η Metron Analysis έθεσε ερώτημα για τη δημοφιλία της Μαρίας Καρυστιανού και προέκυψαν τα εξής ποσοστά:

Θετικές γνώμες – 38%

Αρνητικές γνώμες – 54%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 8%

Επίσης, στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να την ψηφίσουν σε περίπτωση που κατέβει στην πολιτική, οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ως εξής:

Πολύ πιθανό – 13%

Αρκετά πιθανό – 16%

Όχι και τόσο πιθανό – 19%

Απίθανο – 51%

Δεν ξέρω/ δεν απαντώ – 1%

Η δημοσκόπηση έθεσε και το ερώτημα αν οι πολίτες θα ψήφιζαν τυχόν κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με τις απαντήσεις να είναι οι εξής: