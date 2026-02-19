«Λύγισε» η Wall Street υπό το βάρος ιδιωτικής πίστωσης και Τεχεράνης

Σε επίπεδο έτους, ο S&P 500 μετρά πτώση 0,02%, ενώ ο Dow Jones κερδίζει 2% και ο Nasdaq σημειώνει βουτιά άνω του 2%.

Στα «κόκκινα» βάφτηκε η Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τα χρηματοοικονομικά και παρακολουθούν τις υποβόσκουσες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τελεσίγραφο 10 ημερών για συμφωνία έδωσε στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» στην Ουάσιγκτον με το πετρέλαιο να επιδίδεται σε άλμα.

Ο Dow Jones απώλεσε 0,54% στις 49.395 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε 0,28% στις 6.861 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 0,31% στις 22.682 μονάδες. Σε επίπεδο έτους, ο S&P 500 μετρά πτώση 0,02%, ενώ ο Dow Jones κερδίζει 2% και ο Nasdaq σημειώνει βουτιά άνω του 2%. Οι traders εγκατέλειψαν τις μετοχές διαχειριστών assets αφού η Blue Owl Capital ανακοίνωσε ότι πρόκειται να περιορίσει τη ρευστότητα των επενδυτών μετά την πώληση πιστωτικών assets αξίας 1,4 δισ. δολαρίων σε τρία από τα fund της.

Η μετοχή της Blue Owl Capital κατρακύλησε 5,93% , ενώ άλλοι τίτλοι όπως η Blackstone και η Apollo Global Management αποδυναμώθηκαν 5,37% και 5,21% αντίστοιχα. Παράλληλα με τους διαχειριστές assets, το software ήταν ένας άλλος τομέας υπό πίεση: Η μετοχή της Salesforce έχασε 1,33%, ενώ ο τίτλος της Intuit έχασε 2,06%, με την Cadence Design Systems να σημειώνει απώλειες 2,76%.

Ο κλάδος έχει γίνει ένα ευαίσθητο σημείο για την αγορά τελευταία, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις και διαταραχές. Μάλιστα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mistral AI, Άρθουρ Μερς, τόνισε στο CNBC την Τετάρτη ότι περισσότερο από το 50% του λογισμικού των επιχειρήσεων θα μπορούσε να αντικατασταθεί από την τεχνολογία.

Προσθέτοντας στο αρνητικό κλίμα, η μετοχή της Walmart σημείωσε οριακή -1,38%, αφού το guidance για όλο το 2026 ήταν και απογοήτευσε, με αποτέλεσμα να επισκιάζονται τα θετικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο. Ακόμη ένα αρνητικό ορόσημο για την ίδια, είναι πως η Amazon την εκθρόνισε και κατέστη η πρώτη εταιρεία σε πωλήσεις παγκοσμίως. Οι πρόσφατες κινήσεις της αγοράς αποτελούν «επιβεβαίωση μιας αλλαγής πορείας», εκτίμησε ο Αντόνιο Ροντρίγκεθ, επικεφαλής επενδύσεων στην Procyon.

«Πρέπει να δούμε την ορμή των κερδών να αρχίζει να προέρχεται από τα χαμηλότερα 490 ονόματα», πρόσθεσε που εξετάζει βιομηχανία καθώς και κατανάλωση, ως δύο τομείς που πιστεύει ότι θα μπορούσαν «να δουν κάποια βελτίωση στην αποτελεσματικότητα όσον αφορά ορισμένες από τις δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη». «Όλα όσα σχετίζονται και εξακολουθούν να έχουν βάση. Υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που χτίζονται. Αυτά είναι θέματα πολυετούς, ακόμη και ίσως δεκαετούς διάρκειας» συμπλήρωσε.