Στο 63% το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στη χώρα μας έναντι σχεδόν 80% το 2010. Ποιος είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Πώς οι οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν τον τρόπο ζωής.

Μειωμένο σε σχέση με το παρελθόν, όταν προσέγγιζε το 2010 τα επίπεδα του 80% ή και μόλις πέρυσι το 70% περίπου, εμφανίζεται το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, καθώς διαμορφώθηκε σε 63%, έναντι 69% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι κοντά σχετικά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο αλλά σε απόσταση από τα μέχρι πρότινος ελληνικά δεδομένα. Επί της ουσίας, αυτό καταδεικνύει και μια τάση, δηλαδή την σημαντική άνοδο των ενοικιαστών έναντι όσων κατοικούν σε δικά τους σπίτια, μέσα σε λίγα μόλις χρόνια.

Όπως αναφέρεται σε σχετική έρευνα που πραγματοποίησε το κτηματομεσιτικό δίκτυο REMAX Ευρώπης για το 2025, το 53% των Ελλήνων ιδιοκτητών έχουν εξοφλήσει πλήρως το σπίτι τους (Ευρώπη 47%) και μόνο το 10% έχει στεγαστικό δάνειο, έναντι 15% στο σύνολο της Ε.Ε., επιβεβαιώνοντας ότι στην Ελλάδα οι αγοραστές βασίζονται, κυρίως, σε ίδια κεφάλαια.

Ωστόσο, περίπου ένας στους τρεις Έλληνες (27%) δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος της τωρινής του κατοικίας, έναντι 17% στο σύνολο των Ευρωπαίων, ενώ ακόμα περισσότεροι Έλληνες (34%) αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τους λογαριασμούς ενέργειας (στην Ευρώπη το ποσοστό είναι 16%). Επίσης, περίπου ένας στους δέκα (11%) ξοδεύει πάνω από το 50% του εισοδήματός του σε στέγαση και λογαριασμούς, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τα επίπεδα στεγαστικής ικανοποίησης.

Περίπου επτά στους δέκα Έλληνες ιδιοκτήτες ακινήτων δηλώνουν ικανοποιημένοι με την τρέχουσα κατοικία τους, σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα European Housing Trend Report. Ταυτόχρονα, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα ξεπερνά το 60%, με έναν στους δέκα να έχει στεγαστικό δάνειο και περίπου τους μισούς να έχουν εξοφλήσει πλήρως το ακίνητο στο οποίο διαμένουν. Βάσει των ευρημάτων, η ικανοποίηση από την κατοικία στην Ελλάδα ανέρχεται στο 66%, έναντι 68% το 2024. Το αντίστοιχο ποσοστό του μέσου όρου του συνόλου των ιδιοκτητών στην Ευρώπη είναι 77%.

Πάντως, οι οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν τον τρόπο ζωής των Ελλήνων. Συγκεκριμένα, το 15% των ενηλίκων στην Ελλάδα δηλώνει ότι ζει με τους γονείς του (Ευρώπη: 12%) και το 59% αυτών δηλώνουν ότι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ενοίκιο ή αγορά σπιτιού. Επιπλέον, οι Έλληνες αγοράζουν το πρώτο τους σπίτι σε μεγαλύτερη ηλικία, με μέσο όρο τα 35 έτη, σε σύγκριση με τα 31 έτη στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η οικογενειακή στήριξη, στην Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα εμφανής και όταν έρχεται η στιγμή για αγορά πρώτης κατοικίας. Μεταξύ των ιδιοκτητών, το 31% των Ελλήνων έλαβαν κληρονομιά και το 38% χρηματικές δωρεές - ποσοστά υψηλότερα από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους (22% και 26% αντίστοιχα), ενώ το 25% των Ελλήνων (έναντι 41% στην Ευρώπη) δηλώνουν ότι δεν συνέβαλε η οικογένειά τους σε αγορά κατοικίας.

Τέλος, ένας στους πέντε Έλληνες (20%) αναμένει να μετακομίσει μέσα στο 2026 και το 36% δηλώνει ότι θα σκεφτόταν να μετακομίσει σε άλλη χώρα για καλύτερη ποιότητα ζωής.