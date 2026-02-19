Το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν έστειλε το πετρέλαιο σε υψηλό 6 μηνών

Η προθεσμία 10 ημερών του Ντόναλντ Τραμπ όπου θα αποφασίσει εάν θα ξεκινήσει στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν έδωσε ισχυρή ώθηση στο πετρέλαιο.

Η προθεσμία 10 ημερών του Ντόναλντ Τραμπ όπου θα αποφασίσει εάν θα ξεκινήσει στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν έδωσε ισχυρή ώθηση στο πετρέλαιο την Πέμπτη που εκτινάχθηκε σε υψηλό 6 μηνών. «Μπορεί να χρειαστεί να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, ή μπορεί και όχι», τόνισε ο Τραμπ στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης. «Ίσως καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Θα το μάθετε τις επόμενες, πιθανώς, 10 ημέρες» υπογράμμισε με αποτέλεσμα να σημειώσει ράλι ο «μαύρος χρυσός».

Ειδικότερα, οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου WTI σκαρφάλωσαν 1,9%, στα 66,43 δολάρια ανά βαρέλι ενώ το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent πρόσθεσε 1,9%, στα 71,66 δολάρια. «Έχει αποδειχθεί ότι με τα χρόνια δεν είναι εύκολο να κλείσει μια ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν. Πρέπει να κλείσουμε μια ουσιαστική συμφωνία, διαφορετικά θα συμβούν άσχημα πράγματα» προειδοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά αυτή την εβδομάδα λόγω φόβων ότι μιας επικείμενης επίθεσης της Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη, με το WTI να μετρά άλμα 6% και 16% μέχρι στιγμής φέτος. Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, πραγματοποίησαν συνομιλίες με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα. Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επεσήμανε ότι το Ιράν δεν αναφέρθηκε στις κόκκινες γραμμές που έθεσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Παράλληλα, αναπτύσσονται αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Κόλπο ενώ έμα δεύτερο αεροπλανοφόρο, το USS Gerald Ford, βρίσκεται καθ' οδόν. Η υπεύθυνη Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε ότι υπάρχουν «πολλοί λόγοι και επιχειρήματα που θα μπορούσε κανείς να προβάλει για ένα χτύπημα κατά του Ιράν».

Τόνισε ότι σημειώθηκε κάποια πρόοδος κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στη Γενεύη, αλλά το Ιράν και οι ΗΠΑ «εξακολουθούν να απέχουν πολύ σε ορισμένα ζητήματα». Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν πραγματοποίησαν στρατιωτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ αυτή την εβδομάδα που αποτελούν βασικό σημείο συμφόρησης για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, με τους traders να ανησυχούν ότι ένας πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσε να διαταράξει τις ροές αργού στη Μέση Ανατολή.