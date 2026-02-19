Αγαπηδάκη: Τα Προγράμματα «Προλαμβάνω» έχουν αποδοχή άνω του 90% στον γενικό πληθυσμό

Μεγάλη αποδοχή γνωρίζουν τα προγράμματα «Προλαμβάνω» τα οποία υλοποιούνται στην χώρα μας και δημιουργούν για πρώτη φορά κουλτούρα πρόληψης στον ελληνικό λαό.

Μεγάλη αποδοχή γνωρίζουν τα προγράμματα «Προλαμβάνω» τα οποία υλοποιούνται στην χώρα μας και δημιουργούν για πρώτη φορά κουλτούρα πρόληψης στον ελληνικό λαό. «Σύμφωνα με έρευνες πανεπιστημίων, άνω του 90% αποδέχεται τα προγράμματα Προλαμβάνω, κάτι που αποτελεί ένα πολύ υψηλό ποσοστό για τον γενικό πληθυσμό» λέει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84.

Η συμμετοχή στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου είναι μεγάλη, ήδη έχουν κάνει τις εξετάσεις 5,3 εκατ. πολίτες και η αποδοχή είναι τόσο μεγάλη γιατί τα προγράμματα «Προλαμβάνω» βοηθούν τον πολίτη να μη χαθεί, είναι απλά, δωρεάν για όλους ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, εμπεριέχουν συγκεκριμένα βήματα και καθοδηγούν τον πολίτη με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά (τα SMS).

«Η πρόληψη ήρθε για να μείνει και για πολλά χρόνια το υπουργείο Υγείας στην Ελλάδα ήταν υπουργείο Ασθένειας, ουσιαστικά μόνο αναζητούσε θεραπείες. Γίναμε επιτέλους υπουργείο Υγείας και ο στόχος για την επόμενη μέρα είναι να γίνουμε υπουργείο Φροντίδας» προσθέτει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση, η χώρα προχωρά και με τις κινητές μονάδες ΚΟΜΥ στο πεδίο. Όπως επισημαίνει η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε πολλές περιοχές -για παράδειγμα στον δυτικό τομέα της Αττικής, όπως το Καματερό το Ίλιον και την Ανθούπολη- υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, καθώς έχει αλλάξει η δημογραφία και πλέον δεν ζουν οι οικογένειες μαζί με τον παππού και τη γιαγιά.

Οι άνθρωποι αυτοί είναι παρατημένοι, μπορεί να παίρνουν μία φαρμακευτική αγωγή που τους έχει γράψει ένας γιατρός πριν από 10 χρόνια και σε αυτούς τους ανθρώπους το υπουργείο Υγείας πηγαίνει κατ’ οίκον με τις κινητές μονάδες ΚΟΜΥ σε συνεργασία με το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» των Δήμων και για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, που αποτελεί μείζον θέμα καθώς μπορεί να οδηγήσει σε κινητική αναπηρία.

Οι ΚΟΜΥ πηγαίνουν μαζί με τον ενδοκρινολόγο, τον γιατρό και τον φυσικοθεραπευτή και έχουν ολιστική προσέγγιση στην παχυσαρκία, δηλαδή και διατροφική συμβουλευτική και δωρεάν πρόσβαση στα νέα φάρμακα, ώστε να χαθεί λίπος και οι ωφελούμενοι να εκπαιδευτούν σε μια σωστή διατροφή. Η διατροφική συμβουλευτική είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρηθεί η δωρεάν πρόσβαση στα νέα φάρμακα, όπως υπογραμμίζει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Ολιστική είναι η αντιμετώπιση και στην παιδική παχυσαρκία, με τα παιδιά που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα να έχουν μειώσει τα αναψυκτικά και τα ζαχαρούχα ροφήματα και στον αντίποδα να έχουν αυξήσει την πρόσληψη νερού, φρούτων και λαχανικών. Κι επειδή η ακρίβεια στα τρόφιμα δοκιμάζει τις ευάλωτες οικονομικά οικογένειες, το υπουργείο Υγείας έχει ήδη διανείμει 20 τόνους φρούτων και λαχανικών σε οικογένειες με οικονομική δυσπραγία, ενώ 140.000 παιδιά ασκούνται δωρεάν μέσω του προγράμματος στην επικράτεια, όπως τονίζει η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Παράλληλα, ξεκινάει και το πιλοτικό πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα που δεν αφορά τον γενικό πληθυσμό αλλά τους μεσήλικες που υπήρξαν ή παραμένουν καπνιστές και θα γίνεται διάγνωση με την εξέταση της αξονικής τομογραφίας χαμηλής δόσης ακτινοβολίας η οποία σύμφωνα με πηγές του Insider.gr θα πραγματοποιείται μόνο εντός των νοσοκομείων, που θα συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα (και όχι σε διαγνωστικά κέντρα του ιδιωτικού τομέα). Σύντομα θα ακολουθήσει και το προσυμπτωματικό πρόγραμμα για τον καρκίνο του δέρματος.

Τα προγράμματα «Προλαμβάνω» ήρθαν για να μείνουν αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Το πλάνο του υπουργείου Υγείας περιλαμβάνει και νέα ψηφιακά «εργαλεία» τα οποία είναι ενδυναμωμένα με τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ). Έτσι, για παράδειγμα, για πρώτη φορά θα υπάρχει στην χώρα μας η δυνατότητα της μέτρησης και της παρακολούθησης του διαβήτη κύησης σε όλες τις έγκυες γυναίκες στην ελληνική επικράτεια, όπως επισημαίνει η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Επίσης έχουν εγκατασταθεί οι σταθμοί τηλεϊατρικής στην επικράτεια και μέσα απ’ αυτούς σταθμούς, γιατροί, ειδικευόμενοι γιατροί και ασθενείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα νέο σύστημα παρακολούθησης, με την Ελλάδα να γυρίζει σελίδα στην Υγεία.