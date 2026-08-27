Τζιτζικώστας από Καλαμαριά: Το Μετρό της Θεσσαλονίκης έχει ισχυρή ευρωπαϊκή σφραγίδα

Ο κ. Τζιτζικώστας μάλιστα αναφέρθηκε στον επόμενο στόχο για το Μετρό Θεσσαλονίκης, την επέκτασή του στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

«Η μεγάλη αλλαγή που σηματοδοτεί η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά είναι ο τρόπος με τον οποίο η Θεσσαλονίκη αρχίζει να κοιτάζει τον εαυτό της. Για πολλά χρόνια η πόλη συζητούσε για τις υποδομές που δεν είχε. Σήμερα αρχίζει να συζητά για το πώς θα επεκτείνει εκείνες που απέκτησε», επισήμανε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, στην τοποθέτησή του, κατά την τελετή παράδοσης στην κυκλοφορία της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά.

Ο κ. Τζιτζικώστας μάλιστα αναφέρθηκε στον επόμενο στόχο για το Μετρό Θεσσαλονίκης, την επέκτασή του στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Για την επέκταση του Μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι «ως Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού δεσμεύομαι να είμαι παρών και σε αυτή την προσπάθεια, ώστε η Θεσσαλονίκη να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμη ευρωπαϊκή χρηματοδοτική δυνατότητα. Γιατί το Μετρό της Θεσσαλονίκης έχει ισχυρή ευρωπαϊκή σφραγίδα. Περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ ευρωπαϊκών πόρων έχουν στηρίξει την κατασκευή του. Και σήμερα βλέπουμε τι σημαίνει αυτή η επένδυση στην πραγματική ζωή».

«Τον Νοέμβριο του 2024, στα εγκαίνια της πρώτης γραμμής, υπήρχε μία λέξη στα χείλη των Θεσσαλονικέων: ‘Επιτέλους’. Επιτέλους η πόλη είχε Μετρό. Σήμερα, με την Καλαμαριά, το Μετρό αρχίζει να γίνεται δίκτυο. Απλώνεται στην πόλη, μπαίνει σε νέες γειτονιές και μας επιτρέπει να δούμε στην πράξη πόσο μπορεί να αλλάξει τη Θεσσαλονίκη. Πέντε νέοι σταθμοί. Σχεδόν πέντε χιλιόμετρα νέας υπόγειας γραμμής. Περίπου δεκαπέντε λεπτά από τη Μίκρα μέχρι το κέντρο. Με 63.000 επιβάτες καθημερινά και 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους. Για τη Θεσσαλονίκη οι αριθμοί αυτοί έχουν πραγματική αξία, γιατί το Μετρό φτιάχνεται για τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Για τους συμπολίτες μας που εργάζονται, σπουδάζουν, μεγαλώνουν παιδιά και κινούνται καθημερινά από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη. Και βέβαια υπάρχουν και οι επισκέπτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν μια πόλη μόνο από τα μνημεία της ή από τα ξενοδοχεία, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται μέσα σε αυτήν. Και για τη Θεσσαλονίκη για την οποία θέλουμε περισσότερο και ποιοτικότερο τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο, αυτό έχει μεγάλη σημασία», υπογράμμισε ο Επίτροπος.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στις δυσκολίες και την ταλαιπωρία που υπέστησαν πολίτες και επιχειρήσεις για την κατασκευή της βασικής γραμμής και της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά και συμπλήρωσε ότι ταυτόχρονα «γνώρισα από την πρώτη στιγμή ως Περιφερειάρχης την αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού να τελειώσει και να λειτουργήσει το έργο. Και η ιστορία έγραψε πως το Μετρό ολοκληρώθηκε, λειτούργησε και επεκτείνεται, με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Ο Επίτροπος επισήμανε την ανάγκη για ταχεία υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη: «Σε περιοχές όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες Θεσσαλονικείς, νέοι, εργαζόμενοι, οικογένειες. Σε περιοχές όπου βρίσκονται μεγάλες υποδομές υγείας, χώροι εργασίας και νέες μητροπολιτικές λειτουργίες. Οι στόχοι είναι σαφείς. Να μη χαθεί χρόνος, να ωριμάσουν τα έργα και να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι».

Ο Επίτροπος έκανε αναφορά σε σημαντικά έργα υποδομής, που αλλάζουν την εικόνα της χώρας και ειδικά της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, και χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκούς πόρους, όπως τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που κινούνται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, αλλά και ο οδικός και σιδηροδρομικός άξονας Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας, που συνδέει τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι μέσω Βουλγαρίας.

«Όλα αυτά τα έργα είναι διαφορετικά, όμως έχουν έναν κοινό παρονομαστή: Είναι υποδομές που αλλάζουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και ταυτόχρονα ανοίγουν νέες δυνατότητες για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία αναβαθμίζεται, τη στιγμή που γεωπολιτικές, ενεργειακές και οικονομικές ανακατατάξεις, μετατοπίζουν το ευρωπαϊκό κέντρο βάρους γύρω μας. Και αυτή η συγκυρία ανοίγει για τη Θεσσαλονίκη τη Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα ένα σπάνιο παράθυρο ευκαιρίας, που πρέπει να αξιοποιήσουμε τώρα και αυτό ακριβώς κάνουμε», τόνισε.