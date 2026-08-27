«Καπνός» 700 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία της Alphabet

Η μετοχή της Alphabet έφτασε σε ιστορικό υψηλό στις 13 Μαΐου, αφού σημείωσε άνοδο άνω του 150% τους προηγούμενους 12 μήνες.

Για μεγάλο μέρος του 2025, η Alphabet ήταν η μετοχή των Big Tech που ξεχώριζε, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτιζαν ότι ήταν ο πιο πιθανός νικητής από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή της Alphabet έφτασε σε ιστορικό υψηλό στις 13 Μαΐου, αφού σημείωσε άνοδο άνω του 150% τους προηγούμενους 12 μήνες, όντας μία εκ των 25 εισηγμμένων με τις καλύτερες επιδόσεις στον S&P 500.

Αλλά η ορμή έχει αντιστραφεί έκτοτε λόγω αμφιβολιών πως η μητρική εταιρεία της Google χάνει το προβάδισμά της στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Η μετοχή έχει υποχωρήσει περίπου κατά 15% από το υψηλό της, σβήνοντας περισσότερα από 700 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία της και αποτελεί το βαρίδι των Magnificent Seven για τον S&P 500, σύμφωνα με το Bloomberg.

Στο επίκεντρο του sell off βρίσκεται η ξαφνικά ασταθής θέση της Alphabet στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης, με τις μεγάλες δαπάνες της για την κατασκευή της υποδομής data centers για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την καθυστερημένη κυκλοφορία του νέου μοντέλου Gemini AI, να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Και μετά υπάρχει το ζήτημα του προσωπικού.

Πριν από λίγους μήνες, η Google έχασε δύο κορυφαίους υπαλλήλους από την Anthropic και την OpenAI. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τζεφ Ντιν, ο οποίος ήταν το κλειδί για τη στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης της Google, έφυγε για να ξεκινήσει μια νεοσύστατη επιχείρηση και πήρε μαζί του αρκετούς υψηλού προφίλ συναδέλφους. Και ο Ντέμης Χασάμπης παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του ερευνητικού εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης Google DeepMind, αποδεχόμενος έναν νέο ρόλο ως πρόεδρος.

Φυσικά, η Alphabet δεν είναι η μόνη εταιρεία που αντιμετωπίζει φυγή ταλέντων μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Πέρυσι, η Meta απέκτησε τον Ρουόμινγκ Πανγκ από την Apple, όπου διηύθυνε την ομάδα μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης του κατασκευαστή iPhone, με ένα πολυετές πακέτο αποδοχών 200 εκατ. δολαρίων και στη συνέχεια έφερε μερικούς από τους βοηθούς του.

Στην Alphabet, ωστόσο, τα ερωτήματα σχετικά με τον κύκλο εργασιών είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Οι πιο άμεσες ανησυχίες της αφορούν τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του πιο ισχυρού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, του Gemini 3.5 Pro, το οποίο έχει καθυστερήσει καθώς η εταιρεία εργάζεται σε βελτιώσεις, ιδίως στις δυνατότητες κωδικοποίησης, έναν τομέα όπου θεωρείται ήδη ότι υστερεί σε σχέση με την Anthropic και την OpenAI.

Πριν από δύο εβδομάδες, η Google κυκλοφόρησε ένα νέο μοντέλο Gemini 3.7 Flash, αλλά δεν έδωσε καμία ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα για το Gemini 3.5 Pro. «Αν είσαι νικητής στην Τεχνητή Νοημοσύνη, έχεις ένα μοντέλο αιχμής και η αγορά σου δίνει ένα συγκεκριμένο πολλαπλό premium, κάτι που δεν ισχύει τους τελευταίους 9 με 12 μήνες», επεσήμανε ο Ντιβαγιούνς Ντιβάτια, αναλυτής στην Janus Henderson.

Η Alphabet, ωστόσο, εκτιμά πως η ανάκαμψη πλησιάζει. «Η δυναμική και η ταχύτητα αποστολής της Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά. Δημοσιεύουμε ενημερώσεις μοντέλων με διαφορά εβδομάδων, με το Gemini 3.7 Flash να γίνεται το γρηγορότερα αναπτυσσόμενο μοντέλο μας μέχρι σήμερα και την Gemma να ξεπερνά το ένα δισ. λήψεις», υπογράμμισε εκπρόσωπος της Google.