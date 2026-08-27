ΗΠΑ: Μικρή μείωση στις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας - Σε υψηλό 16 μηνών το εμπορικό έλλειμμα αγαθών τον Ιούλιο

Στην περιοχή των 200.000 οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ. Άλμα 17,2% του εμπορικού ελλείμματος αγαθών στα 118,8 δισ. δολαρίων τον Ιούλιο.

Ήπια πτώση παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, δίνοντας συνέχεια στην εικόνα σταθερότητας που δείχνει η αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Αναλυτικότερα, οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4.000 στο εποχικά προσαρμοσμένο επίπεδο των 203.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 22 Αυγούστου, ενώ οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν μια οριακή αύξηση στις 208.000 αιτήσεις.

Ταυτόχρονα, ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας μετά από μια πρώτη εβδομάδα βοήθειας, μία ένδειξη του ρυθμού των προσλήψεων, μειώθηκε ελαφρώς κατά 18.000 στο εποχικά προσαρμοσμένο επίπεδο των 1,778 εκατ. κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 15 Αυγούστου.

Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα αγαθών των ΗΠΑ διευρύνθηκε τον Ιούλιο σε υψηλό από τον Μάρτιο του 2025, με τις εισαγωγές κεφαλαιουχικού εξοπλισμού να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδό τους εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου της χώρας, το έλλειμμα των ΗΠΑ στο εμπόριο αγαθών αυξήθηκε κατά 17,2% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τα 118,8 δισ. δολάρια.

Βασικός παράγοντας πίσω από τη διεύρυνση του ελλείμματος ήταν η άνοδος των εισαγωγών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 3,7%. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αύξηση στις εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών, μια κατηγορία που περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εξαρτήματα, ημιαγωγούς και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

Πρόκειται μάλιστα για τη μεγαλύτερη άνοδο στην κατηγορία αυτή από το 1993, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για εξοπλισμό που συνδέεται και με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Στον αντίποδα, οι εξαγωγές αμερικανικών αγαθών μειώθηκαν κατά 2,9% τον Ιούλιο.