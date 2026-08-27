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ΥΠΑΑΤ: Παράταση εφαρμογής της υποχρεωτικής δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου

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ΥΠΑΑΤ: Παράταση εφαρμογής της υποχρεωτικής δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου
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Με απόφαση του Μαργαρίτη Σχοινά, μετά από εισήγηση του υφυπουργού Γιάννη Ανδριανού, τροποποιείται το ισχύον πλαίσιο για τις δηλώσεις συγκομιδής ελαιοκάρπου.

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, μετά από εισήγηση του υφυπουργού Γιάννη Ανδριανού, τροποποιείται το ισχύον πλαίσιο για τις δηλώσεις συγκομιδής ελαιοκάρπου.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση προβλέπεται ότι η υποχρέωση όλων των νόμιμων κατόχων ελαιοτεμαχίων να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2027.

Παράλληλα, προβλέπεται μεταβατική περίοδος, καθώς οι προβλεπόμενες κυρώσεις δεν θα επιβάλλονται πριν από την 1η Οκτωβρίου 2028.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής εφαρμογής του συστήματος δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου, παρέχοντας στους παραγωγούς τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στις νέες υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις του συστήματος.

Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
Μαργαρίτης Σχοινάς
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