ΟΠΕΚΑ: 180,87 εκατ. ευρώ καταβάλλονται σε 570.792 δικαιούχους στις 31 Aυγούστου

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα καταβληθούν από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) τα επιδόματα (για τον μήνα Αύγουστο), συνολικού ύψους 180.870.552,89 ευρώ, σε 570.792 δικαιούχους.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, θα πληρωθούν τα εξής επιδόματα:
• Επίδομα Στέγασης: 162.010 δικαιούχοι - 19.206.495,37 ευρώ
• Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 145.867 δικαιούχοι - 33.588.153,64 ευρώ
• Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 583 δικαιούχοι - 136.059,12 ευρώ
• Αναπηρικά: 192.686 δικαιούχοι - 94.205.955,75 ευρώ
• Επίδομα Ομογενών: 4.839 δικαιούχοι - 172.084,91 ευρώ
• Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.499 δικαιούχοι - 4.535.803,59 ευρώ
• Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 24.123 δικαιούχοι - 10.097.970,72 ευρώ
• Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 452 δικαιούχοι - 145.360,44 ευρώ
• Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 13.077 δικαιούχοι - 3.222.701,31 ευρώ
• Έξοδα Κηδείας: 46 δικαιούχοι - 36.490 ευρώ
• Επίδομα Γέννησης: 9.779 δικαιούχοι - 12.828.150 ευρώ
• Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 49 δικαιούχοι - 18.900 ευρώ
• Κόκκινα Δάνεια: 2.310 δικαιούχοι - 212.326,99 ευρώ
• Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι - 17.000 ευρώ
• Ευάλωτοι Οφειλέτες: 421 δικαιούχοι - 44.388,86 ευρώ
• Επίδομα Αναδοχής: 650 δικαιούχοι - 501.609,04 ευρώ
• Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.384 δικαιούχοι - 1.901.103,15 ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ