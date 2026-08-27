Πιερρακάκης: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει - Έργα ανοίγουν νέες δυνατότητες για όλη τη Βόρεια Ελλάδα

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Έργα που για χρόνια έμοιαζαν μακρινά, σήμερα βελτιώνουν την καθημερινότητα, ενώνουν γειτονιές και ανοίγουν νέες δυνατότητες για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα»

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, για την παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά βρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Έργα που για χρόνια έμοιαζαν μακρινά, σήμερα βελτιώνουν την καθημερινότητα, ενώνουν γειτονιές και ανοίγουν νέες δυνατότητες για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα» υπογράμμισε σε ανάρτησή του ο κ. Πιερρακάκης.

«Στη συνέχεια, συζητήσαμε με τους φορείς της πόλης για όσα μπορούμε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια και για την πρότασή μας για την ελληνική οικονομία του 2030, που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ» κατέληξε ο ΥΠΕΘΟΟ και πρόεδρος του Eurogroup.

