Ο Τραμπ «βάφτισε» τη Λίμνη Οντάριο σε Λίμνη Αμερικής

«Αλλάζουμε την ονομασία της Λίμνης Οντάριο με άμεση ισχύ σε Λίμνη της Αμερικής. Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, καθώς υπογράφω το διάταγμα», επεσήμανε ο Τραμπ.

Τεντώνει το σκοινί με τον Καναδά ο Ντόναλντ Τραμπ, με την κόντρα των δύο χωρών να ξεφεύγει από το επίπεδο του εμπορίου κα των δασμών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αλλάζει άμεσα την ονομασία της Λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη της Αμερικής», υπογράφοντας σχετικό διάταγμα.

«Αλλάζουμε την ονομασία της Λίμνης Οντάριο με άμεση ισχύ σε Λίμνη της Αμερικής. Η αλλαγή θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, καθώς υπογράφω το διάταγμα», επεσήμανε ο Τραμπ.

«Από εδώ και στο εξής θα είναι γνωστή ως Λίμνη της Αμερικής. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται στις ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Η αλλαγή της ονομασίας της λίμνης σε Λίμνη της Αμερικής ήταν κάτι που σκεφτόμουν εδώ και πολύ καιρό, στην πραγματικότητα. Όπως γνωρίζετε, πήραμε κάτι που ονομαζόταν Κόλπος του Μεξικού, το αλλάξαμε, και τώρα αναφέρεται συνήθως ως Κόλπος της Αμερικής», τόνισε ο 80χρονος Ρεπουμπλικανός στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Οπότε, αν το σκεφτείτε, έχουμε έναν κόλπο και έχουμε μια λίμνη. Τώρα το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένας ωκεανός. Οπότε, ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε το όνομα του Ατλαντικού και/ή του Ειρηνικού. Ίσως να τα αλλάξουμε και τα δύο» πρόσθεσε.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Τραμπ είχε ήδη προαναγγείλει ότι σκόπευε να μετονομάσει τη Λίμνη Οντάριο, καθώς η ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Οτάβας συνεχίζει να αυξάνεται.

Η λίμνη Οντάριο, μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής, συνορεύει τόσο με την καναδική επαρχία του Οντάριο όσο και με την αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά κατέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα, με κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη για την αποτυχία των τριήμερων εντατικών διαπραγματεύσεων.

Η αλλαγή ονόματος – την οποία ο Καναδάς είναι απίθανο να αποδεχτεί – αντανακλά την απόφαση του Τραμπ να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής τον Ιανουάριο του 2025.