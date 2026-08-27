Ράτκο Μλάντιτς: Πέθανε ο «χασάπης της Βοσνίας»

Ο Μλάντιτς εξακολουθούσε να θεωρείται ήρωας από ορισμένους πολιτικούς ηγέτες της Σερβίας και των Σέρβων της Βοσνίας.

Απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών ο Σερβοβόσνιος στρατηγός Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για γενοκτονία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία (1992-95) στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη.

Ο Μλάντιτς, γνωστός και ως «χασάπης της Βοσνίας», συνελήφθη στις 26 Μαΐου 2011 στο χωριό Λαζάρεβο στη Βοϊβοντίνα της Σερβίας, ύστερα από έφοδο μονάδων της ειδικής αστυνομίας στο σπίτι στο οποίο διέμενε.

Ο ίδιος δικάστηκε και κρίθηκε ένοχος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο Μλάντιτς είχε επίσης κεντρικό ρόλο στην πολύμηνη πολιορκία του Σεράγεβο και κυρίως για τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα τον Ιούλιο του 1995.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης με προσωπική εντολή του Μλάντιτς κατά τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα εκτελέστηκαν 8.300 Βόσνιοι. Ο ίδιος ο Μλάντιτς είχε αρνηθεί πως διέταξε τη σφαγή, λέγοντας πως υπεύθυνος ήταν ο πρώην πρόεδρος της Σερβίας, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.

Τον Νοέμβριο του 1996 η νέα πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας, Μπιλιάνα Πλάβσιτς, απομάκρυνε τον Μλάντιτς από τη θέση του. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2005 λάμβανε μία σύνταξη από τις αρχές της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας.

Ο Μλάντιτς εξακολουθούσε να θεωρείται ήρωας από ορισμένους πολιτικούς ηγέτες της Σερβίας και των Σέρβων της Βοσνίας.