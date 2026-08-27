Ευρωαγορές: Πιέσεις στους δείκτες παρά την ώθηση της Nvidia

Με απώλειες κινήθηκαν οι δείκτες των ευρωαγορών, καθώς η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας, με οδηγό τη Nvidia δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τις πιέσεις.

Με απώλειες κινήθηκαν την Πέμπτη οι δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, καθώς η ισχυρή άνοδος των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου, με οδηγό τη Nvidia δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τις πιέσεις στους υπόλοιπους κλάδους.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε στις 651,85 μονάδες, υποχωρώντας κατά 0,69%. Ο Eurostoxx 50 διολίσθησε 0,73% στις 6.423 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, από την άλλη, πρόσθεσε 0,27% στις 26.355 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατρακύλησε 1,68% στις 8.319 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημείωσε απώλειες 0,79% στις 10.792μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο απώλεσε 1,17% στις 52.265 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 βρέθηκε στο -0,93% στις 19.881 μονάδες.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο τεχνολογικός κλάδος, ο οποίος σημείωσε τα μεγαλύτερα κέρδη, ενισχυμένος από τα ισχυρά μηνύματα της Nvidia για τη ζήτηση που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η αμερικανική εταιρεία προβλέπει αύξηση 70% στα έσοδά της το επόμενο οικονομικό έτος.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι τεχνολογικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, με τις Soitec και Computacenter να καταγράφουν κέρδη 2.31% και 7.86% αντίστοιχα.

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν οι κλάδοι των προσωπικών και οικιακών ειδών, των χημικών, καθώς και των τροφίμων και ποτών με απώλειες άνω του 1%.

Στο μεταξύ, από τη Γερμανία προέκυψαν πιο θετικά μηνύματα, καθώς το κλίμα εμπιστοσύνης των καταναλωτών αναμένεται να βελτιωθεί τον Σεπτέμβριο. Η βελτίωση των οικονομικών προσδοκιών αντισταθμίζει τη συνεχιζόμενη επιφυλακτικότητα των νοικοκυριών ως προς τις δαπάνες.

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