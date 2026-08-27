Χάμακ (Fed): Ώρα για δράση με αύξηση επιτοκίων

Την έκκλησή της για αύξηση επιτοκίων επανέλαβε η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ την Πέμπτη.

Την έκκλησή της για αύξηση επιτοκίων επανέλαβε η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ την Πέμπτη, υπογραμμίζοντας πως τα πρόσφατα στοιχεία για τον πληθωρισμό δείχνουν ότι οι τιμές απέχουν ακόμη πολύ από τον στόχο του 2%.

Μπορεί ο ΔΤΚ να κυμαίνεται γύρω στο 3% σε ετήσια βάση με τους μηνιαίους ρυθμούς αύξησης τιμών να έχουν επιβραδυνθεί τελευταία, όμως η Χάμακ επεσήμανε ότι η Fed θα πρέπει να αυστηροποιήσει τη νομισματική πολιτική.

«Δεν θέλω να προδικάσω τίποτα. Αλλά πιστεύω ότι τώρα είναι η ώρα να δράσουμε», επεσήμανε μιλώντας το ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Τζάκσον Χολ.

«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια πληθωριστική κατάσταση για περισσότερα από πέντε χρόνια. Οι τιμές κινούνται πολύ πάνω από τον στόχο μας. Δεν βλέπω κανέναν περιορισμό στην νομισματική πολιτική όταν εξετάζω τις οικονομικές συνθήκες και όταν μιλάω με τους παίκτες στην αγορά» πρόσθεσε.