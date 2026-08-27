Κεραμέως: Δημιουργούμε τις προοπτικές για να έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πολύ καλύτερα χρόνια στο μέλλον

Ακούμε διαρκώς για τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, είναι νόμος Τσίπρα, νόμος της κυβέρνησης Τσίπρα. Ακούστηκε ότι δεν τον έχουμε καταργήσει. Μα όλα τα δομικά του στοιχεία έχουν καταργηθεί

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την ολομέλεια το σχέδιο νόμου για την επαγγελματική ασφάλιση. Κλείνοντας τη συζήτηση στην ολομέλεια, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρθηκε στις συντάξεις. «Ακούμε διαρκώς για τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, είναι νόμος Τσίπρα, νόμος της κυβέρνησης Τσίπρα. Ακούστηκε ότι δεν τον έχουμε καταργήσει. Μα όλα τα δομικά του στοιχεία έχουν καταργηθεί», είπε η Νίκη Κεραμέως και ανέφερε ειδικότερα:

η χαμηλή ανταποδοτικότητα με τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης που προέβλεπε καταργήθηκε. η προσωπικό διαφορά έχει καταργηθεί. οι υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, για ελεύθερους επαγγελματίες, έχουν καταργηθεί οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας έχουν καταργηθεί. η παρακράτηση 60% για τους εργαζόμενους συνταξιούχους έχει καταργηθεί. η απαγόρευση εργασίας για τους συνταξιούχους αναπηρίας, έχει καταργηθεί.

Το κυριότερο, τόνισε η υπουργός, το ασφαλιστικό σύστημα είναι ενισχυμένο σημαντικά, σε σχέση με το 2019, με τη μεγάλη αύξηση της απασχόλησης, την αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες. Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στην «προτεραιοποίηση» των δράσεων της κυβέρνησης, για την ενίσχυση του πρώτου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος. Εμφατικά όμως αναφέρθηκε και στην επαγγελματική ασφάλιση, που είναι και αντικείμενο του νομοσχεδίου, για να σημειώσει ότι η κοινωνία πρέπει να μάθει για την δυνατότητα αυτή και την «ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας», δηλαδή να μάθουν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις ότι υπάρχει η δυνατότητα μιας δεύτερης συμπληρωματικής σύνταξης.

Σημείωσε δε ότι «μια από τις ιδιαιτερότητες της επαγγελματικής ασφάλισης, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, στα οποία οι εισφορές προέρχονται αποκλειστικά από τους εργοδότες». «Ποιος αντιτίθεται στο να προσφέρει ο εργοδότης κάθε μήνα κάτι, προς όφελος του εργαζομένου; Πάρα πολλά ΤΕΑ υπάρχουν μέσω αποταμιεύσεων από τους ίδιους τους εργοδότες. 'Αρα μπορεί και μόνο ο εργοδότης να αποταμιεύει για τον εργαζόμενο. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη για μια αλλαγή νοοτροπίας και για να υπογραμμίσουμε τη δυνατότητα που υπάρχει για την επαγγελματική ασφάλιση, είτε αυτή προέρχεται από αποταμιεύσεις των εργαζομένων, είτε προέρχεται από εισφορές που καταβάλλουν οι ίδιοι οι εργοδότες. Και όλα αυτά με αφορολόγητες εισφορές, με εξαιρετικά χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές για τις παροχές, με προστασία των δικαιωμάτων, ακόμα και αν αλλάξεις εργασία», είπε η Νίκη Κεραμέως.

«Εμείς θεωρούμε χρέος μας, ως κυβέρνηση, να επικοινωνήσουμε στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ότι μπορεί να αποταμιεύουν το κάτι επιπλέον», είπε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και πρόσθεσε: «Είναι δική τους απόφαση αν θα αξιοποιήσουν, πότε και πώς θα αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Εμείς όμως έχουμε την υποχρέωση να προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα, με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις: με φορολογικές ελαφρύνσεις, με απλοποιήσεις, με προσβασιμότητα για όλους, με φορητότητα και αυτό ακριβώς κάνουμε με αυτό το νομοσχέδιο. Αναδεικνύουμε αυτή τη δυνατότητα και δημιουργούμε σήμερα τις προοπτικές, για να έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πολύ καλύτερα χρόνια στο μέλλον».