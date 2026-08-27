Η μηνιαία κλήρωση της φορολοταρίας μοιράζει από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς.

Πραγματοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ η φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2026. Η μηνιαία κλήρωση της φορολοταρίας μοιράζει από 1.000 έως 50.000 ευρώ σε 556 τυχερούς.

Φορολοταρία: Πώς θα δείτε εάν κερδίσατε

Δείτε ΕΔΩ εάν έχετε κερδίσει

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα της κλήρωσης

Φορολοταρία: Η συμμετοχή

Οι λαχνοί με τους οποίους συμμετέχει κάποιος στην κλήρωση προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.

Φορολοταρία: Τα ποσά

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση, κάθε μήνα, η φορολοταρία κληρώνει και μετά πληρώνει 556 τυχερούς λαχνούς ως εξής:

1 που κερδίζει 50.000 ευρώ

5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ

50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ

500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ

Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.