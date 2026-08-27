Αντίδραση για το πετρέλαιο μετά το πτωτικό 3x3

Το Brent ενισχύθηκε 2,2% στα 89,79 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate κέρδισαν 1,7% στα 83,66 δολάρια το βαρέλι.

Κέρδη σημείωσε το πετρέλαιο την Πέμπτη, βάζοντας φρένο σε ένα πτωτικό σερί τριών συνεδριάσεων καθώς οι traders στάθμισαν τις προοπτικές για τις παγκόσμιες προμήθειες μετά τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς η Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε ότι δεν βρίσκεται επί του παρόντος σε συνομιλίες με την Τεχεράνη παρά τις διπλωματικές προσπάθειες άλλων χωρών με φόντο τα Στενά του Ορμούζ.

Τα futures του αργού Brent ενισχύθηκαν 2,2% στα 89,79 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate κέρδισαν 1,7% στα 83,66 δολάρια το βαρέλι. Οι επενδυτές εξέταζαν εάν μια συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των ροών πετρελαίου από τον Κόλπο της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, η έλλειψη προόδου καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, σε συνδυασμό με τις συνεχώς περιορισμένες ροές, αλλάζει τα δεδομένα, εκτίμησε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι δεν πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αλλά ότι όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. «Δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι ο πρόεδρος να νιώσει ότι ίσως προσέλθουν στο τραπέζι με ουσιαστικό τρόπο. Δεν το έχουμε δει ακόμα», υπογράμμισε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, σε συνέντευξή της στο Fox News.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ επισκέφθηκε την Τεχεράνη την Πέμπτη σε μια προσπάθεια επανέναρξης διπλωματικών συνομιλιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, την παραμονή της εξάμηνης επετείου του πολέμου και καθώς η κυκλοφορία μέσω της ζωτικής διαδρομής των Στενών του Ορμούζ για τις εξαγωγές ενέργειας του Κόλπου παραμένει περιορισμένη. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν αλληλοκατηγορίες για την υπόσχεση της Ουάσιγκτον να αυξήσει την οικονομική πίεση στο Ιράν.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τις «πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία» στο Ιράν, λαμβάνοντας οικονομικά μέτρα που ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ πρότεινε ότι θα μείωναν την ανάγκη για νέες μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, επεσήμανε ότι οι κυρώσεις ήταν μια «απάνθρωπη και εχθρική πράξη» η οποία παρ' όλα αυτά είχε χάσει την αποτελεσματικότητά της.

«Οι διαπραγματεύσεις κολλούν ή καταρρέουν, επαναφέροντας γρήγορα τα ασφάλιστρα κινδύνου», τόνισε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM, Τιμ Γουότερερ. «Στην καρδιά της διαμάχης παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και είναι απίθανο να επιλυθεί γρήγορα... Το Ιράν κατανοεί επίσης τη σημασία της γεωγραφικής του θέσης και την επιρροή που παρέχουν τα Στενά του Ορμούζ, επομένως ο κίνδυνος παρατεταμένης αβεβαιότητας παραμένει», σχολίασε η Πριγιάνκα Σάκντεβα, επικεφαλής αγοράς στην Phillip Nova.