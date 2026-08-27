Nέα παγκόσμια μονάδα ψηφιακών παιχνιδιών για Hot Wheels, UNO και Barbie από Mattel

«Η δημιουργία της ενισχύει το όραμα της Mattel να μεταφέρει τη χαρά του φυσικού παιχνιδιού στον ψηφιακό κόσμο, προσφέροντας πρωτότυπα ψηφιακά παιχνίδια και διαδραστικές εμπειρίες που απευθύνονται σε κοινά όλων των ηλικιών δημιουργώντας διαρκή σύνδεση με τα αγαπημένα τους brands» τονίζεται.

Τη δημιουργία της “Mattel Game Studios", μιας νέας παγκόσμιας μονάδας ψηφιακών παιχνιδιών, που θα αναπτύσσει, θα εκδίδει και θα διαχειρίζεται πρωτότυπα διαδραστικά παιχνίδια βασισμένα σε εμβληματικά brands της όπως Hot Wheels, UNO, Barbie ανακοίνωσε η Mattel. «Η δημιουργία της ενισχύει το όραμα της Mattel να μεταφέρει τη χαρά του φυσικού παιχνιδιού στον ψηφιακό κόσμο, προσφέροντας πρωτότυπα ψηφιακά παιχνίδια και διαδραστικές εμπειρίες που απευθύνονται σε κοινά όλων των ηλικιών δημιουργώντας διαρκή σύνδεση με τα αγαπημένα τους brands» τονίζεται.

Η Mattel Game Studios συγκεντρώνει σχεδόν 300 καλλιτέχνες, σχεδιαστές, μηχανικούς, παραγωγούς και ειδικούς σε live operations στο Λος Άντζελες και το Χανγκτσόου (Hangzhou). Η ομάδα θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και έκδοση των ψηφιακών παιχνιδιών της Mattel, από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο mobile games και τους νέους free-to-play τίτλους, έως πρωτότυπες ψηφιακές εμπειρίες σε δημιουργικές πλατφόρμες όπως το Roblox και το Fortnite.

Η Mattel Game Studios αποτελεί μέρος της Mattel Digital Studios, του ευρύτερου οργανισμού ψηφιακών παιχνιδιών της εταιρείας, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τίτλους που αναπτύσσονται και εκδίδονται από τη Mattel όσο και αδειοδοτημένα παιχνίδια που αναπτύσσονται σε συνεργασία με κορυφαίους συνεργάτες του κλάδου. Η ίδρυση της Mattel Game Studios ακολουθεί την εξαγορά της πλήρους ιδιοκτησίας της Mattel163 από τη Mattel, συγκεντρώνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης παιχνιδιών, έκδοσης και αξιοποίησης των brands της εταιρείας κάτω από έναν ενιαίο οργανισμό. Από το 2018, το χαρτοφυλάκιο παιχνιδιών για κινητά της Mattel163, που περιλαμβάνει τα UNO! Mobile, UNO Wonder, Phase 10 και Skip-Bo, έχει ξεπεράσει τις 550 εκατομμύρια λήψεις παγκοσμίως και προσεγγίζει 20 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως.

Αξιοποιώντας την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της Mattel163 στην ανάπτυξη και τη λειτουργία ψηφιακών παιχνιδιών, η Mattel Game Studios βρίσκεται σε θέση να δημιουργήσει, να λανσάρει και να λειτουργήσει ακόμη περισσότερα υψηλής ποιότητας παιχνίδια για κοινά σε όλο τον κόσμο. Μετά το λανσάρισμα, του πρώτου παιχνιδιού για κινητά βασισμένο στο brand Masters of the Universe, η Mattel Game Studios προχώρησε στις επόμενες εκδόσεις. Το UNO Wild, μια νέα και μοναδική εμπειρία UNO, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση δοκιμαστικού λανσαρίσματος (soft launch), ενώ αναπτύσσεται νέο παιχνίδι βασισμένο στο Hot Wheels

Ο Marcus Liassides, Senior Vice President and Global Head της Mattel Digital Studios, δήλωσε: «Η Mattel Game Studios μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε και να εκδώσουμε περισσότερα παιχνίδια, εμπνευσμένα από τα εμβληματικά μας brands. Σε συνδυασμό με επιτυχημένες συνεργασίες στον κλάδο, ενισχύουμε την ικανότητά μας να προσεγγίζουμε τους fans μέσα από σπουδαία παιχνίδια, ψηφιακά ή φυσικά, όπου κι αν επιλέγουν να παίξουν».

Η Amy Huang, η οποία ίδρυσε την αρχική ομάδα της Mattel163 που έφερε τα UNO! Mobile, Phase 10 και Skip-Bo σε εκατομμύρια παίκτες σε όλο τον κόσμο, δήλωσε: «Έχουμε συγκεντρώσει μια εξαιρετική ομάδα δημιουργών, καλλιτεχνών και ειδικών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για τη δημιουργία σπουδαίων παιχνιδιών. Συνδυάζοντας αυτό το ταλέντο με τα δημοφιλή brands της Mattel, έχουμε μια συναρπαστική ευκαιρία να δημιουργήσουμε παιχνίδια που οι παίκτες θα απολαμβάνουν για χρόνια».

«Πέρα από τη Mattel Game Studios, το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο της Mattel Digital Studios περιλαμβάνει παιχνίδια που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με κορυφαίους συνεργάτες του κλάδου, όπως Hot Wheels Unleashed και των επερχόμενων παιχνιδιών Barbie Rewind, Hot Wheels Infinite Rush και Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction» καταλήγει η ανακοίνωση.