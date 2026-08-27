Κέρδη στη Wall Street δια χειρός Nvidia

Οι traders προετοιμάζονται για την έναρξη του ετήσιου συμποσίου της Fed στο Τζάκσον Χoλ του Ουαϊόμινγκ, με ομιλία του Κέβιν Γουόρς την Παρασκευή.

Άνοδος καταγράφεται την Πέμπτη στην Wall Street με τα οικονομικά μεγέθη της Nvidia να «πρασινίζουν» τους δείκτες και άλλες γνωστές εταιρείες τεχνολογίας, ενισχύοντας το επενδυτικό κλίμα. Οι traders προετοιμάζονται για την έναρξη του ετήσιου συμποσίου της Fed στο Τζάκσον Χoλ του Ουαϊόμινγκ, με ομιλία του Κέβιν Γουόρς την Παρασκευή.

Ο Dow Jones κερδίζει 0,08% στις 53.508 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,37% στις 7.703 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 0,82% στις 26.345 μονάδες. Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia σκαρφαλώνει 7,4% αφού ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών και προέβλεψε ισχυρή αύξηση εσόδων.

Ο γίγαντας κατασκευής τσιπ προβλέπεται να δει αύξηση εσόδων 70% στο οικονομικό έτος 2028, πολύ υψηλότερη από το 44% που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG. Τα έσοδα για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους υπερδιπλασιάστηκαν.

Η θετική επίδοση της πολυτιμότερης εισηγμένης συμπαρασύρει ανοδικά το ταμπλό: ο τίτλος της Salesforce σκαρφαλώνει 18,6% μετά την ανακοίνωση εσόδων που ξεπέρασαν τις προβλέψεις της Wall Street για το δεύτερο τρίμηνο.

Η Okta κάνει ράλι 23,8%, αφού ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών και ανέφερε άνοδο της ζήτησης λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Η Marvell Technology αναρριχάται 1,87% και η Arm σημειώνει άνοδο 4,8%.

«Διατηρούμε την πεποίθησή μας στο ευρύτερο αναπτυξιακό story της ΑΙ και πιστεύουμε ότι παραμένει βασικός μοχλός των θετικών προοπτικών της αγοράς», ανέφερε η UBS.

«Ενώ οι ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των κεφαλαιουχικών δαπανών της Τεχνητής Νοημοσύνης και η κυκλικότητα ορισμένων συμφωνιών χρηματοδότησής της ενδέχεται να συνεχίσουν να προκαλούν περιοδική τεχνολογική αστάθεια, τα επιχειρηματικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου έδειξαn ότι τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν ισχυρά», πρόσθεσε η σουηδική τράπεζα.