ΧΑ: Πρώτη «μάχη» στις 2.700 μονάδες - Βγήκαν πωλητές στα υψηλά

Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, τόσο στις τράπεζες όσο και σε μη τραπεζικά blue chips, κράτησαν τον Γενικό Δείκτη σε αρνητικό έδαφος. Κόντρα στο γενικό ρεύμα, η Motor Oil έκλεισε με άλμα 3,91% σε νέα υψηλά.

Αν και στην έναρξη των συναλλαγών ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας επιχείρησε να υπερβεί το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων, οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, τόσο στις τράπεζες όσο και σε μη τραπεζικά blue chips, τον κράτησαν ως το κλείσιμο μόνιμα σε αρνητικό έδαφος.

Ενδεικτικό ότι το σύνολο των τραπεζικών μετοχών έκλεισε με απώλειες, ενώ στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση μόλις 4 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, από τις οποίες ξεχώρισε το άλμα της Motor Oil. Στον αντίποδα, 10 μετοχές υποχρεώθηκαν σε απώλειες από 1,50% έως 3,46%.

Έτσι, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.667,04 μονάδες με απώλειες 0,74%, πολύ κοντά στα χαμηλά ημέρας, ενώ στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών είχε βρεθεί να ενισχύεται έως τις 2.701,80 μονάδες.

Η σημερινή υποχώρηση δεν αναιρεί προς το παρόν την ανοδική έξοδο από τη συσσώρευση των προηγούμενων εβδομάδων. Παρά τη σημερινή πτώση, ο ΓΔ παραμένει πάνω από τη ζώνη των 2.620-2.645 μονάδων, η οποία περιόριζε την αγορά στο μεγαλύτερο μέρος του Αυγούστου. Η περιοχή των 2.700 μονάδων ενεργοποίησε προσφορά και κατοχύρωση κερδών και, μετά τη διάσπαση της προηγούμενης ζώνης συσσώρευσης, το επόμενο τεστ είναι πλέον εάν η αγορά μπορεί να απορροφήσει αυτές τις πιέσεις και να επιχειρήσει εκ νέου την υπέρβαση των 2.700 μονάδων.

Εκτός συνόρων, βασικός καταλύτης για τις αγορές παραμένει η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν και το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, το οποίο πλησιάζει πλέον τους έξι μήνες. Στο μεταξύ, το Brent που αρχικά υποχώρησε σήμερα προς τα 85 δολάρια το βαρέλι, στη συνέχεια «σκαρφάλωσε» ξανά στα 88 δολάρια.

Από σήμερα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο Jackson Hole. Ο πρόεδρος της Fed θα απευθύνει αύριο την ομιλία του, αν και ο ίδιος αποφεύγει σκόπιμα να δίνει σαφή καθοδήγηση για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στοιχείο που αυξάνει την αβεβαιότητα γύρω από το βασικό μήνυμα της ομιλίας του.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν επιφυλακτικά, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να χάνει τα μικρά του κέρδη, τον CAC στο Παρίσι να υποχωρεί 1,76% και τον βρετανικό FTSE100 να σημειώνει απώλειες περί του 0,80%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσε και ο δείκτης των τραπεζών που υποχώρησε 1,27% στις 3.108,61 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του στο κόκκινο. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Alpha Bank, υποχωρώντας 2,58% στα 4,53 ευρώ, και ακολούθησαν οι Optima Bank (-2,24%), CrediaBank (-1,75%), Τρ. Πειραιώς (-1,60%), Eurobank (-0,89%), Εθνική (-0,71%) και Τράπεζα Κύπρου (-0,28%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:2,3 με μόλις 34 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 79 σε αρνητικό και 38 αμετάβλητους.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 262,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 33,05 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Motor Oil, ενισχυμένη 3,91% στα 61,10 ευρώ, και ακολούθησαν οι Metlen (+0,85%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,81%) και Aegean (+0,41%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η ΕΥΔΑΠ, υποχωρώντας 3,46% στα 12,26 ευρώ, και ακολούθησαν οι Lamda Development (-2,71%), Coca-Cola HBC (-2,38%), Allwyn (-2,08%), ElvalHalcor (-1,57%), Viohalco (-1,50%), Aktor (-1,14%) και ΔΑΑ (-1,04%). Με μικρότερες απώλειες έκλεισαν οι Jumbo (-0,62%), ΟΤΕ (-0,55%), Cenergy (-0,52%), ΔΕΗ (-0,42%), Helleniq Energy (-0,33%) και Τιτάν (-0,09%).

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσε η Τρ. Πειραιώς με 41,94 εκατ. ευρώ και ακολούθησαν η ΔΕΗ με 31,93 εκατ. ευρώ, η Eurobank με 29,64 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank με 26,38 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 22,22 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός τζίρος των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθε στα 120,18 εκατ. ευρώ.