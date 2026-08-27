Η Γαλλία χαλαρώνει τους αυστηρούς κανόνες παραγωγής τυριών λόγω καύσωνα

Έχουν ήδη εγκριθεί αλλαγές για τα τυριά Comté, Beaufort και Abondance, τα οποία φέρουν την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης AOP.

Η Γαλλία χαλαρώνει προσωρινά τους κανονισμούς ως προς την παραγωγή ορισμένων παραδοσιακών τυριών καθώς έντονη ξηρασία και επαναλαμβανόμενοι καύσωνες έχουν εξαντλήσει τα βοσκοτόπια, απειλώντας την κύρια πηγή εισοδήματος των παραδοσιακών τυροκόμων.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, έχουν ήδη εγκριθεί αλλαγές για τα τυριά Comté, Beaufort και Abondance, τα οποία φέρουν την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης AOP.

Σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανονισμούς, οι παραγωγοί πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρές απαιτήσεις που ρυθμίζουν τον τόπο βόσκησης των ζώων και τη διατροφή τους. Ωστόσο, η ξηρασία έπληξε το 95% της ηπειρωτικής Γαλλίας τον Ιούλιο και άφησε πολλά λιβάδια σχεδόν χωρίς χόρτο. Έτσι, δίνεται προσωρινά η δυνατότητα στους αγρότες να συμπληρώνουν τη διατροφή των ζώων τους με περισσότερη ζωοτροφή και σιτηρά που θα εισάγονται από άλλες περιοχές.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Προέλευσης και Ποιότητας (INAO) της Γαλλίας σχεδιάζει επίσης προσωρινές εξαιρέσεις για τους παραγωγούς άλλων γνωστών τυριών, όπως τα Reblochon, Cantal, Bleu d’Auvergne και Fourme d’Ambert. Ο οργανισμός χαρακτήρισε την τρέχουσα ξηρασία ως ιστορική

Η έλλειψη ζωοτροφών επηρεάζει ήδη την παραγωγή γάλακτος και τυριών. Ορισμένες εκμεταλλεύσεις στη Νορμανδία αναφέρουν ότι η παραγωγή τυριού έχει μειωθεί κατά περίπου ένα τρίτο λόγω της χαμηλότερης γαλακτοπαραγωγής. Περίπου το 70% των παραγωγών τυριού Salers αναγκάστηκαν να αναστείλουν την παραγωγή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ οι παραγωγοί Roquefort έχουν επίσης ζητήσει προσωρινή χαλάρωση των απαιτήσεων βόσκησης των προβάτων.

Στις 10 Αυγούστου, η ανάπτυξη του χόρτου στα μόνιμα λιβάδια της Γαλλίας ήταν περίπου κατά ένα τρίτο χαμηλότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 1989-2018. Τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στην κτηνοτροφία καθώς οι Γάλλοι καλλιεργητές πατάτας αναμένουν ότι η φετινή συγκομιδή θα μειωθεί κατά 23%, ενώ η ζέστη και η έλλειψη νερού επηρεάζουν επίσης αρνητικά τις προοπτικές για τα μήλα και τα σταφύλια.