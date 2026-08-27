Θεσσαλονίκη: Από την «αλλαγή σελίδας» της πόλης στο «πιο σύγχρονο Μετρό» - Τοποθετήσεις στελεχών

Ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι η λειτουργία της βασικής γραμμής του Μετρό έχει ήδη μειώσει κατά 15% την κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο τη Θεσσαλονίκης.

Η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά θα προσθέσει περισσότερους από 60.000 επιβάτες καθημερινά και θα μειώσει κατά περίπου 10.000 τα οχήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επισήμανε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μιλώντας στην σημερινή τελετή εγκαινίων του έργου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι η λειτουργία της βασικής γραμμής του Μετρό έχει ήδη μειώσει κατά 15% την κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο τη Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), και εκτίμησε ότι η επέκταση προς την Καλαμαριά θα ενισχύσει περαιτέρω την αποσυμφόρηση της πόλης.

Ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι ο νέος σχεδιασμός του υπουργείου προβλέπει την επέκταση του δικτύου Μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς, όπως είπε, «ήδη ξεκινάμε τις μελέτες». Τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός δικτύου που θα εξυπηρετεί το σύνολο των πολιτών και των επισκεπτών. Αναφερόμενος στα έργα υποδομών της Θεσσαλονίκης, ο κ. Δήμας σημείωσε ότι οι εργασίες στο Flyover έχουν φτάσει στο 60%, ενώ προανήγγειλε τη συμβασιοποίηση της ανάπλασης της οδού Πόντου, με στόχο η πλήρης ανάπλαση της περιοχής να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2027.

Για τα 17 σχολεία που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ, ανέφερε ότι τα περισσότερα αναμένεται να είναι έτοιμα εντός του 2026, υπογραμμίζοντας ότι ο ιδιωτικός τομέας θα αναλάβει τη συντήρησή τους για 25 χρόνια.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός απέδωσε την ολοκλήρωση της επέκτασης του Μετρό στη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και ευχαρίστησε τις διοικήσεις και τους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό, τις αναδόχους εταιρείες και τους εργαζομένους τους, καθώς και τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο για τη συμβολή του στην υλοποίηση του έργου.

Κώτσηρας: «Σπουδαία ημέρα για τη Θεσσαλονίκη

«Σπουδαία ημέρα για τη Θεσσαλονίκη» χαρακτήρισε τη σημερινή ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας. Όπως ανέφερε, λιγότερο από δύο χρόνια μετά την παράδοση της βασικής γραμμής, πέντε νέοι, σύγχρονοι σταθμοί συνδέουν την ανατολική Θεσσαλονίκη με το κέντρο, προσφέροντας στους πολίτες γρήγορες, ασφαλείς και αξιόπιστες μετακινήσεις, με παράλληλα οφέλη για το περιβάλλον και την οδική ασφάλεια.

Ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι η επέκταση αποτελεί μέρος μιας συνολικότερης προσπάθειας αναβάθμισης των δημόσιων συγκοινωνιών της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στα 50 νέα σύγχρονα και αντιρρυπαντικά λεωφορεία που, όπως είπε, θα ενταχθούν στην καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης από την 1η Σεπτεμβρίου, καθώς και στα συνολικά 206 νέα λεωφορεία που έχουν προστεθεί στην πόλη τα τελευταία τρία χρόνια.

«Η Θεσσαλονίκη σήμερα αλλάζει», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση έργων που βελτιώνουν καθημερινά τις μετακινήσεις και τις υποδομές της πόλης. Σημείωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, τηρεί τα χρονοδιαγράμματα και παραδίδει έργα στους πολίτες, ενώ χαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη σύγχρονη ευρωπαϊκή μητρόπολη με σημαντικές δυνατότητες και ευρύτερη γεωστρατηγική σημασία. Έκλεισε, δε, την τοποθέτησή του με την ευχή να είναι «καλορίζικος» ο νέος κλάδος του μετρό προς την Καλαμαριά.

Ταχιάος: «Η Καλαμαριά από σήμερα είναι άλλη πόλη»

«Η Καλαμαριά από σήμερα είναι μία άλλη πόλη», τόνισε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, Νίκος Ταχιάος και υπογράμμισε ότι η παράδοση της επέκτασης αποτελεί «τεράστιο άλμα» για την περιοχή και συνολικά για το πολεοδομικό συγκρότημα. Κι αυτό επειδή, όπως εξήγησε, το Μετρό προσφέρει ασφάλεια, αξιοπιστία, ποιότητα και ταχύτητα στις μετακινήσεις, αλλά παράλληλα συμβάλλει στην αλλαγή και την αναμόρφωση της πόλης.

Αναφέρθηκε και στην οδό Πόντου, σημειώνοντας ότι για τις απαλλοτριώσεις έχουν ήδη διατεθεί 20 εκατ. ευρώ, ενώ για την κατασκευή της έχει δρομολογηθεί επένδυση 25 εκατ. ευρώ. Όπως είπε, σε λίγους μήνες η συμβολή του Μετρό στην πολεοδομική ανάπτυξη της Καλαμαριάς θα συμπληρωθεί με τη διάνοιξη και την κατασκευή της λεωφόρου.

Προαναγγέλλοντας τη συνέχιση της ανάπτυξης του Μετρό προς τα δυτικά και τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, ο κ. Ταχιάος επισήμανε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι σχετικές προετοιμασίες και μελέτες. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται περιοχές όπως η Επτάλοφος, η Μενεμένη, ο Εύοσμος, το Κορδελιό, η Νεάπολη, η Σταυρούπολη και η Ευκαρπία, ενώ σε επόμενο στάδιο αναφέρθηκε στην Τούμπα, τη Χαριλάου και το αεροδρόμιο.

Τόνισε ότι στόχος είναι ένα ενιαίο δίκτυο Μετρό που θα εξελίσσεται μαζί με την πόλη, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη τεχνικής ωριμότητας και εξασφάλισης χρηματοδοτικών πόρων για τα επόμενα έργα. Κλείνοντας, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του έργου σημαντικό μάθημα πολιτικής ωριμότητας και ευθύνης, σημειώνοντας ότι τα μεγάλα έργα δεν πρέπει να μετατρέπονται σε «πολιτικό παιχνίδι». «Μπορούμε και συνεχίζουμε», ήταν το μήνυμα με το οποίο ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του.

Αναγνώπουλος: «Αφετηρία νέας εποχής»

Νέα σελίδα στις μετακινήσεις και στις υποδομές της Θεσσαλονίκης ανοίγει η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά, όπως τόνισε από την πλευρά του ο γ.γ Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος.

Όπως ανέφερε, η επέκταση, μήκους 4,8 χιλιομέτρων με πέντε νέους σταθμούς, διευρύνει σημαντικά την εμβέλεια του Μετρό και εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερους από 60.000 επιβάτες, αντικαθιστώντας περίπου 12.000 μετακινήσεις με ΙΧ.

Ο κ. Αναγνώπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στην τεχνική πολυπλοκότητα του έργου, σημειώνοντας ότι χρειάστηκε να ενοποιηθούν έξι διαφορετικές συμβάσεις και να ολοκληρωθούν εκτεταμένες δοκιμές και πιστοποιήσεις, προκειμένου η επέκταση να παραδοθεί πλήρως λειτουργική και ασφαλής.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επέκταση του Μετρό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη Θεσσαλονίκη, στον οποίο εντάσσονται η διάνοιξη της οδού Πόντου και το Fly Over, που έχει ξεπεράσει το 60% της φυσικής του προόδου και αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027. «Η κατασκευή του Μετρό δεν αποτελεί το τέλος μιας μεγάλης προσπάθειας. Αποτελεί την αφετηρία μιας νέας εποχής για τη Θεσσαλονίκη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Γκιουλέκας: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα»

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα», τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, καλωσορίζοντας τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην πόλη για την παράδοση της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά.

Μιλώντας στη σημερινή τελετή εγκαινίων του έργου, ο κ. Γκιουλέκας χαρακτήρισε το έργο «εμβληματικό» και σημείωσε ότι σηματοδοτεί την επιστροφή της αξιοπιστίας και της συνέπειας στην υλοποίηση μεγάλων υποδομών. Όπως ανέφερε, το Μετρό έχει ήδη ενταχθεί στην καθημερινότητα των Θεσσαλονικέων, συμβάλλοντας στη μείωση της κυκλοφορίας στους δρόμους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε «νέα τροχιά», καθώς προχωρούν σημαντικά έργα, όπως το Flyover, το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο, η επέκταση του λιμανιού και η ανάπλαση της ΔΕΘ.

«Επιτέλους υπάρχει πολιτική βούληση και προσωπικό ενδιαφέρον για να πάει η περιοχή και η πόλη ψηλά», είπε ο υφυπουργός, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η επέκταση του Μετρό αποτελεί σημαντικό σταθμό στη νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης. «Μετρό Καλαμαριάς, καλώς ήρθες στη ζωή μας. Καλορίζικο», κατέληξε.

Φρ. Ροσέλα: Περήφανοι για την επέκταση του Μετρό

Την ικανοποίησή του για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της THEMA, Φραντσέσκο Ροσέλα, τονίζοντας ότι, λιγότερο από δύο χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της βασικής γραμμής, η εξέλιξη αυτή φέρνει τα οφέλη της σύγχρονης αστικής κινητικότητας σε χιλιάδες ακόμη πολίτες. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι προτεραιότητα της THEMA, ως φορέα διαχείρισης και συντήρησης του Μετρό, είναι η παροχή μιας ασφαλούς, αξιόπιστης υπηρεσίας.

Αναφερόμενος στην προετοιμασία για τη λειτουργία της επέκτασης, σημείωσε ότι πραγματοποιήθηκαν δοκιμές, λειτουργική ολοκλήρωση, εκπαίδευση του προσωπικού και προετοιμασία για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών, με τα δοκιμαστικά δρομολόγια να επιβεβαιώνουν την ετοιμότητα των συστημάτων.

Χρ. Φαφούτης: Το Μετρό έφτασε στην Καλαμαριά

«Σημαντικό σταθμό» για το Μετρό Θεσσαλονίκης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο διευθύνων σύμβουλος της «Ελληνικό Μετρό», Χρήστος Φαφούτης. Σημείωσε ότι η «Ελληνικό Μετρό» παραδίδει στους πολίτες ένα έργο που διευρύνει το δίκτυο, εξυπηρετεί περισσότερους επιβάτες και ενισχύει τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Παράλληλα, στάθηκε στην τεχνική πολυπλοκότητα του έργου, επισημαίνοντας ότι η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η ενοποίηση πολλών ανεξάρτητων συστημάτων και συρμών σε ένα ενιαίο, ασφαλές και πλήρως λειτουργικό αυτόματο Μετρό, μέσα από χιλιάδες δοκιμές, επαληθεύσεις και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

«Το Μετρό έφτασε σήμερα στην Καλαμαριά. Η σημερινή ημέρα αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό για το Μετρό της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι όμως το τέλος της διαδρομής», τόνισε, αναφερόμενος στη συνέχιση της ανάπτυξης του δικτύου προς τις βορειοδυτικές συνοικίες.

Όπως υπογράμμισε, η «Ελληνικό Μετρό» θα συνεχίσει να εργάζεται με τεχνική επάρκεια, κοινωνική ευθύνη και συνεργασία, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών.