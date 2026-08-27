Με κέρδη υποδέχεται ο χρυσός τον Γουόρς στο Τζάκσον Χολ

Ο χρυσός στην αγορά σποτ κέρδισε 0,4% στα 4.609,97 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου σκαρφάλωσαν 0,2% στα 4.664,40 δολάρια.

Άνοδο κατέγραψε ο χρυσός την Πέμπτη, αντλώντας υποστήριξη από τις επίμονες ανησυχίες για την υποτίμηση του δολαρίου, καθώς οι αγορές σταθμίζουν την προοπτική νέων σημάτων νομισματικής πολιτικής από τον πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, στο ετήσιο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ κέρδισε 0,4% στα 4.609,97 δολάρια ανά ουγγιά, αφού την Τετάρτη απώλεσε 1,4%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του σε μια εβδομάδα. Τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου σκαρφάλωσαν 0,2% στα 4.664,40 δολάρια.

«Παρά τα ελαφρώς υψηλότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ χθες, οι ανησυχίες για το παγκόσμιο χρέος συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο», τόνισε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Οι τιμές του χρυσού έφτασαν σε υψηλό άνω των τριών μηνών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με το πρόσφατο ράλι να οφείλεται στις ανησυχίες για την αποδυνάμωση του δολαρίου μετά την κίνηση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ να αυξήσει τις επαναγορές ομολόγων.

Οι αγορές περιμένουν με ανυπομονησία τις δηλώσεις του Γουόρς στο ετήσιο συμπόσιο του Γουαϊόμινγκ την Παρασκευή, με τους επενδυτές να ελπίζουν ότι ο πρόεδρος της Fed θα χρησιμοποιήσει την πρώτη του ομιλία για να εξηγήσει πλήρως τον οδικό του χάρτη για την επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2% και τι θεωρεί για την κατάσταση στην αγορά χρέους.

«Εάν ο Γουόρς διατυπώσει ασαφείς και αντιπαραγωγικές δηλώσεις - αυτό θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τους φόβους γύρω από το αμερικανικό νόμισμα και να στηρίξει τις τιμές του χρυσού», επεσήμανε ο Χαμάντ Χουσέιν, οικονομολόγος για το κλίμα και τα εμπορεύματα στην Capital Economics.

Τα στοιχεία της Τετάρτης έδειξαν ότι ο Δείκτης Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών επιταχύνθηκε 3,7% το δωδεκάμηνο έως τον Ιούλιο, αμετάβλητος από τον Ιούνιο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει πως ο PCE, ο αγαπημένος δείκτης της Fed για την καταμέτρηση του πληθωρισμού να διαμορφωθεί στο 3,6%.

Ενώ οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο έχουν μειωθεί σε μόλις 36%, εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα 72% για κίνηση μέχρι τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool. Ο χρυσός χάνει την ελκυστικότητά του σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων, καθώς δεν αποδίδει τόκους.