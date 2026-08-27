Για τι πληρώνουν συνδρομή οι Ευρωπαίοι στο Ίντερνετ - Ταινίες και σειρές σαρώνουν

Ακολουθεί η μουσική. Χαμηλά οι συνδρομές για ενημέρωση.

Σχεδόν ένας στους τρεις χρήστες του διαδικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει πλέον συνδρομή για να βλέπει ταινίες, σειρές ή αθλητικό περιεχόμενο, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θέση που έχουν αποκτήσει οι streaming υπηρεσίες στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat, το 32,7% των χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ ηλικίας 16 έως 74 ετών είχε το 2025 συνδρομή επί πληρωμή σε υπηρεσία streaming για ταινίες, σειρές ή αθλητικά, ποσοστό που είναι το υψηλότερο μεταξύ των τεσσάρων κατηγοριών ψηφιακών συνδρομών που εξετάστηκαν.

Ακολουθεί η μουσική - Χαμηλά οι συνδρομές για ενημέρωση

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι συνδρομητικές υπηρεσίες streaming μουσικής, για τις οποίες πληρώνει το 23% των χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ.

Πολύ διαφορετική είναι η εικόνα όταν πρόκειται για ενημερωτικό περιεχόμενο. Μόλις το 7,2% πληρώνει συνδρομή σε διαδικτυακά ειδησεογραφικά sites, εφημερίδες ή περιοδικά, ενώ ακόμη χαμηλότερα, στο 6,1%, βρίσκεται το ποσοστό όσων έχουν συνδρομή σε υπηρεσίες gaming streaming.

Τα στοιχεία δείχνουν έτσι μια μεγάλη απόσταση μεταξύ της προθυμίας των Ευρωπαίων να πληρώσουν για ψυχαγωγικό περιεχόμενο και της αντίστοιχης διάθεσης να βάλουν το χέρι στην τσέπη για την online ενημέρωσή τους.

Πρωταθλητές Ιρλανδία και Δανία

Οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Η Ιρλανδία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό συνδρομητών σε streaming ταινιών, σειρών και αθλητικών, με 63,9%, ενώ ακολουθεί πολύ κοντά η Δανία με 61,1%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ολλανδία με 59,2%, γεγονός που σημαίνει ότι στις τρεις αυτές χώρες περίπου έξι στους δέκα χρήστες του διαδικτύου πληρώνουν για αντίστοιχο περιεχόμενο.

Στον αντίποδα βρίσκεται η Βουλγαρία, όπου μόλις το 9,3% των χρηστών πληρώνει για streaming ταινιών, σειρών ή αθλητικών. Ακολουθούν η Σλοβενία με 13,7%, η Λετονία με 16,7% και η Λιθουανία με 17,4%.

Η Eurostat διευκρινίζει ότι τα στοιχεία αφορούν άτομα ηλικίας 16 έως 74 ετών που είχαν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο κατά τους τρεις μήνες πριν από τη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας. Τα ποσοστά των διαφορετικών κατηγοριών δεν αθροίζονται στο 100%, καθώς ο ίδιος χρήστης μπορεί να διαθέτει περισσότερες από μία συνδρομές.

Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται στο 20,5% όσον αφορά τις επί πληρωμή συνδρομές για ταινίες, σειρές και αθλητικά. Το ποσοστό είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, που διαμορφώνεται στο 32,7%, ωστόσο η χώρα μας δεν συγκαταλέγεται στους ουραγούς της Ευρώπης.

Περίπου ένας στους πέντε Έλληνες χρήστες του διαδικτύου πληρώνει για τέτοιου είδους streaming περιεχόμενο, με την Ελλάδα να βρίσκεται πάνω από χώρες όπως η Βουλγαρία, η Σλοβενία, η Λετονία και η Λιθουανία. Η απόσταση, βέβαια, παραμένει μεγάλη από τις πρώτες χώρες της κατάταξης, όπου η διείσδυση των συνδρομητικών υπηρεσιών πλησιάζει ή ξεπερνά το 60%.

Η Eurostat διευκρινίζει ότι τα στοιχεία αφορούν άτομα ηλικίας 16 έως 74 ετών που είχαν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο κατά τους τρεις μήνες πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας. Τα ποσοστά των διαφορετικών κατηγοριών δεν αθροίζονται στο 100%, καθώς ο ίδιος χρήστης μπορεί να διαθέτει περισσότερες από μία συνδρομές.