Κικίλιας: Νέα πλοία, περισσότερα στελέχη και ενίσχυση της παρουσίας του Λιμενικού στο Αιγαίο

Σημαντικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος στα Δωδεκάνησα, παρουσίασαν σήμερα στη Ρόδο ο Βασίλης Κικίλιας και ο Γιώργος Χατζημάρκος.

Σημαντικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος στα Δωδεκάνησα, παρουσίασαν σήμερα στη Ρόδο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν μετά τις συναντήσεις τους με τοπικούς φορείς, μίλησαν επίσης οι βουλευτές Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς και Μίκα Ιατρίδη, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενίσχυση των λιμενικών υποδομών, στις άγονες γραμμές, στη στελέχωση του Λιμενικού και στη διαχείριση των αυξημένων αναγκών των νησιών.

Ο κ. Κικίλιας ανακοίνωσε ένα από τα νέα μεγάλα σκάφη ανοικτής θαλάσσης, μήκους άνω των 80 μέτρων, που πρόκειται να αποκτήσει το Λιμενικό Σώμα, θα έχει μόνιμη βάση στο νησί της Ρόδου ενώ έκανε γνωστό επίσης ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί προχωρούν με ταχύτητα, ενώ στον νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια μέσα, καθώς και drones.

Όπως τόνισε, ο νέος εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την επιτήρηση των θαλάσσιων ζωνών, την ασφάλεια της ακτοπλοΐας, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας και τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόσληψη σχεδόν 500 νέων στελεχών του Λιμενικού Σώματος, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχη ενίσχυση προγραμματίζεται και για το 2027 και ότι σημαντικός αριθμός νέων λιμενικών αναμένεται να κατευθυνθεί στα Δωδεκάνησα.

Ο κ. Κικίλιας στάθηκε ακόμη στην ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση των νησιών, υπογραμμίζοντας ότι το ποσό που διαθέτει πλέον το κράτος για τις άγονες γραμμές ανέρχεται στα 168 εκατ. ευρώ ετησίως, με τους νέους διαγωνισμούς να έχουν τετραετή χρονικό ορίζοντα, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα.

Ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η πρόταση του περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου για τη δημιουργία μιας νέας ακτοπλοϊκής γραμμής που θα συνδέει απευθείας τα τέσσερα μεγάλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου με διεθνή αεροδρόμια: τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, τη Ρόδο και την Κω.

Ο κ. Χατζημάρκος διευκρίνισε ότι η πρόταση αυτή δεν αποτελεί ακόμη εξαγγελία, αλλά έναν μεγάλο στόχο που έχει τεθεί προς επεξεργασία σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία των νησιών μας να συνδέσουμε με απευθείας ακτοπλοϊκή σύνδεση τα τέσσερα μεγάλα νησιά που έχουν τα μεγάλα διεθνή αεροδρόμια», ανέφερε, σημειώνοντας ότι μια τέτοια γραμμή θα μπορούσε παράλληλα να εξυπηρετεί και άλλα νησιά και να δώσει λύση σε προβλήματα όπως αυτό της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλαιας.

Ο περιφερειάρχης δήλωσε μάλιστα ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι διατεθειμένη να συμβάλει οικονομικά στην προσπάθεια, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που παρέχει πλέον η νομοθεσία στην Αυτοδιοίκηση να συμμετέχει στη χρηματοδότηση ακτοπλοϊκών συνδέσεων.

Ο Βασίλης Κικίλιας επιβεβαίωσε ότι το Υπουργείο βλέπει θετικά την πρόταση, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πρέπει προηγουμένως να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και να σχεδιαστεί ένας διαγωνισμός που θα μπορεί να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της γραμμής σε βάθος χρόνου. Αναφορά έγινε και στο master plan του λιμανιού της Ρόδου, με τον περιφερειάρχη να επισημαίνει ότι, μετά την ανάληψη της διαδικασίας από την κυβέρνηση με ειδικές διαδικασίες για την επιτάχυνση της αδειοδότησης, η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο.

Οι βουλευτές Γιάννης Παππάς και Μίκα Ιατρίδη

Στη σημασία του master plan αναφέρθηκε και ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς, εκτιμώντας ότι η ολοκλήρωσή του μπορεί να αλλάξει συνολικά την εικόνα και τη λειτουργία του λιμανιού της Ρόδου.

Ο κ. Παππάς ευχαρίστησε ιδιαίτερα τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για τη δουλειά που κάνουν καθημερινά στα νησιά, επισημαίνοντας ότι καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, από τη φύλαξη των συνόρων έως την ασφάλεια κατοίκων και εκατομμυρίων επισκεπτών.

Αναφέρθηκε ακόμη στα έργα που έχουν γίνει ή προωθούνται σε λιμάνια των Δωδεκανήσων, καθώς και στην ανάγκη συνέχισης της χρηματοδότησης υποδομών στα μικρότερα νησιά.

Από την πλευρά της, η βουλευτής Δωδεκανήσου Μίκα Ιατρίδη υπογράμμισε ότι η νησιωτικότητα δημιουργεί ιδιαίτερες ανάγκες στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, στις λιμενικές υποδομές και στην τοπική οικονομία, τονίζοντας ότι απαιτείται σταθερή συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης, Περιφέρειας και τοπικών φορέων.

Χαιρέτισε επίσης την πρόταση για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, χαρακτηρίζοντάς την πάγιο αίτημα της περιοχής, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο έργο των γυναικών και των ανδρών του Λιμενικού Σώματος και στη δυνατότητα που δίνεται πλέον σε περισσότερες γυναίκες λιμενικούς να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ