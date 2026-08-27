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Συνάντηση Γεραπετρίτη με την υποψήφια ΓΓ του ΟΗΕ - Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Οργανισμού

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Συνάντηση Γεραπετρίτη με την υποψήφια ΓΓ του ΟΗΕ - Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Οργανισμού
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Ο Υπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε συνάντηση σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, με την υποψήφια Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, María Fernanda Espinosa.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, πραγματοποίησε συνάντηση σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, με την υποψήφια Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, María Fernanda Espinosa.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της θητείας της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026 και της επικείμενης ανάληψης της Προεδρίας του από την Ελλάδα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη σταθερή δέσμευση της Ελλάδας στη διεθνή πολυμέρεια και το Διεθνές Δίκαιο.

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tags:
Γιώργος Γεραπετρίτης
ΟΗΕ
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