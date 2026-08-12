Anadolu: ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να παρατείνουν την εκεχειρία των 60 ημερών

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να παρατείνουν την κατάπαυση του πυρός, η οποία είχε επιτευχθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης και πρόκειται να λήξει στις 17 Αυγούστου.

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να παρατείνουν την κατάπαυση του πυρός των 60 ημερών, η οποία είχε επιτευχθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ και πρόκειται να λήξει στις 17 Αυγούστου, δήλωσαν πηγές του Πακιστάν στο πρακτορείο Anadolu.

#BREAKING US and Iran have 'agreed' to extend ceasefire as 60-day deadline under Islamabad MoU set to expire next week, Pakistani government sources tell Anadolu pic.twitter.com/5ex1a0WH3I — Anadolu English (@anadoluagency) August 12, 2026

«Και οι δύο πλευρές έχουν μεταφέρει τη συγκατάθεσή τους στους μεσολαβητές για την παράταση της προθεσμίας», δήλωσε μια πηγή κοντά στη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Ωστόσο, «οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα για να αποφασίσουν για την περίοδο παράτασης», πρόσθεσε η πηγή.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε μια κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Πακιστάν τον Απρίλιο και αργότερα υπέγραψαν μνημόνιο συνεννόησης στις 17 Ιουνίου, ξεκινώντας διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία.

Ωστόσο, οι συνομιλίες αργότερα σταμάτησαν λόγω διαφωνιών σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και την ελευθερία ναυσιπλοΐας μέσω του Ορμούζ, μιας από τις πιο στρατηγικές οδούς στον κόσμο για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και το εμπόριο.

Μεταξύ 8ης και 24ης Ιουλίου, οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν στρατιωτικές επιθέσεις, με την Ουάσινγκτον να εξαπολύει επιθέσεις σε στόχους εντός του Ιράν και την Τεχεράνη να απαντά χτυπώντας αυτό που χαρακτήρισε ως στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό των ΗΠΑ σε διάφορες αραβικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ.