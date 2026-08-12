Η Γερμανία «ξεμένει» από νέους

Οι εκλογές σε κρατίδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας πλησιάζουν και μαζί τους εντείνεται ξανά η συζήτηση για τη σύνθεση του πληθυσμού στη Γερμανία και για τον πιθανό αντίκτυπό της στις κάλπες.

Οι εκλογές σε κρατίδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας πλησιάζουν και μαζί τους εντείνεται ξανά η συζήτηση για τη σύνθεση του πληθυσμού στη Γερμανία και για τον πιθανό αντίκτυπό της στις κάλπες.

Και ένα από τα τελευταία ζητήματα που μπαίνουν στο μικροσκόπιο, είναι το δημογραφικό: στη Γερμανία συνολικά μόλις ένας στους δέκα κατοίκους είναι μεταξύ 15 και 24 ετών. Πρόκειται για 8,3 εκατομμύρια ανθρώπους (με τον συνολικό πληθυσμό της χώρας να είναι περίπου 83 εκατομμύρια άνθρωποι) και για ένα ποσοστό που παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα από τις αρχές της δεκαετίας του 2020.

Η εικόνα είναι ακόμα πιο έντονη στα ανατολικά: σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας στα ανατολικά κρατίδια ζουν ελάχιστοι νέοι άνθρωποι. Στο Βρανδεμβούργο οι νέοι αποτελούν μόλις το 8,8% του πληθυσμού – πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των 16 γερμανικών κρατιδίων. Ακολουθούν το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και η Σαξονία-Άνχαλτ με 9,1%, η Θουριγγία με 9,2% και η Σαξονία με 9,7%.

Στον αντίποδα βρίσκονται κυρίως τα κρατίδια-πόλεις: στη Βρέμη το ποσοστό των νέων φτάνει το 11,1% και στο Αμβούργο το 10,5%. Ακολουθούν η Βάδη-Βυρτεμβέργη με 10,4% και η Έσση με 10,3%.

Πριν από τέσσερις δεκαετίες η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική. Το 1983, όταν οι πολυπληθείς γενιές των λεγόμενων «μπούμερς» ήταν ακόμη νέοι, το 16,7% του πληθυσμού, δηλάδη περίπου ένας στους έξι κατοίκους της Γερμανίας, ήταν μεταξύ 15 και 24 ετών.

Καθοριστικός ο ρόλος της μετανάστευσης

Χωρίς τη μετανάστευση, το ποσοστό των νέων στη Γερμανία θα ήταν ακόμα χαμηλότερο. Στον πληθυσμό χωρίς «μεταναστευτικό υπόβαθρο», οι ηλικίες 15 έως 24 ετών αντιστοιχούσαν το 2025 μόλις στο 8,5% του πληθυσμού. Αντίθετα, μεταξύ των ανθρώπων με μεταναστευτικό μπακγκράουντ το ποσοστό έφτανε το 12,2%. Η Γερμανία βρίσκεται σε κάθε περίπτωση μόλις λίγο κάτω και από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι νέοι 15 έως 24 ετών αντιστοιχούν στο 10,7% του πληθυσμού.