Χρηματιστήριο: Συγκρατημένες κινήσεις κοντά στις 2.600 μονάδες

Συγκρατημένες κινήσεις στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά τις χθεσινές απώλειες στη Wall Street και με φόντο τις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου. Στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap οι Helleniq Energy και ΟΤΕ.

Συγκρατημένες είναι οι κινήσεις των επενδυτών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας την Τετάρτη, μετά τις χθεσινές απώλειες στη Wall Street και ενώ η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν παραμένει κυρίαρχος παράγοντας για τις αγορές.

Τα μηνύματα για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ παραμένουν αντικρουόμενα. Πακιστανοί διπλωμάτες δηλώνουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε κάποιου είδους συμφωνία, ενώ από την πλευρά του το Κατάρ ανέφερε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν για την επαναλειτουργία των Στενών -για μέρος της ναυσιπλοΐας- έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο.

Ωστόσο, το Ιράν επιμένει ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του, ενώ φέρεται να έχει θέσει επίσης όρους όπως ο τερματισμός του πολέμου και η αποδέσμευση «παγωμένων» ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Από την πλευρά των ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον σχολιάζει ότι οι απαιτήσεις του Ιράν μεταβάλλονται συνεχώς, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης σκληρύνει τη στάση του, ζητώντας αποζημιώσεις για όσους σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που συνδέονται με το Ιράν.

Σε κάθε περίπτωση, μια συμφωνία που θα μπορούσε να αποκαταστήσει την ομαλή ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν φαίνεται ακόμη πιθανή στο άμεσο μέλλον. Έτσι, το Brent ενισχύθηκε χθες κατά 1,4% στα 88,91 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα σημειώνει νέα άνοδο και κινείται εκατέρωθεν των 90 δολαρίων.

Στο οικονομικό μέτωπο, το ενδιαφέρον στρέφεται σήμερα στα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουλίου στις ΗΠΑ, τα οποία ενδέχεται να αποδειχθούν σημαντικά για την απόφαση της Fed τον Σεπτέμβριο. Η αγορά αναμένει ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή να υποχωρήσει στο 3,4% και ο δομικός πληθωρισμός να διαμορφωθεί στο 2,5%. Οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας τον Ιούλιο αναμένεται να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση, όμως η μεταγενέστερη ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου σημαίνει ότι η ενέργεια θα μπορούσε να ασκήσει εκ νέου ανοδικές πιέσεις τους επόμενους μήνες.

Εντός συνόρων, απόψε αναμένεται η ανακοίνωση της αναθεώρησης των δεικτών της MSCI. Τυχόν αλλαγές θα πραγματοποιηθούν μετά το κλείσιμο της Δευτέρας 31 Αυγούστου, με ημερομηνία ισχύος την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης MSCI Greece Standard περιλαμβάνει σήμερα τις Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Jumbo, Allwyn και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Διαβάστε ακόμα - Global X: Βλέπει συνέχεια στο ράλι του Χρηματιστηρίου - Ανοίγει ο δρόμος για τις 2.900 μονάδες

Στην Ευρώπη οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες εμφανίζουν μικτές τάσεις. Ο DAX στη Φρανκφούρτη ενισχύεται οριακά κατά 0,11%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται ο CAC στο Παρίσι και ο βρετανικός FTSE100

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.607,53 μονάδες με μικρές απώλειες 0,26%.

Σε αρνητικό θετικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών που υποχωρεί 0,40% στις 3.042,56 μονάδες.

Στη σύνθεση του ΔΤΡ ανοδικά κινείται η Credia (+1,02%), ενώ αμετάβλητη παραμένει η Τράπεζα Κύπρου στα 10,70 ευρώ. Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφει η Alpha Bank (-0,65%) και ακολουθούν οι Eurobank (-0,49%), Τρ. Πειραιώς (-0,44%), Εθνική (-0,40%) και Optima Bank (-0,09%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,1:1 με 41 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 36 σε αρνητικό και 74 αμετάβλητους. Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 14,27 εκατ. ευρώ.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνει η Helleniq Energy με άνοδο 2,06% στα 13,88 ευρώ, ο ΟΤΕ με άνοδο 1,59% στα 19,86 ευρώ, και ακολουθούν ElvalHalcor (+0,94%) και Allwyn (+0,78%). Με μικρότερα κέρδη οι μετοχές των Lamda Development (+0,54%), Motor Oil (+0,47%), Τιτάν (+0,39%), Cenergy (+0,36%) και ΔΕΗ (+0,09%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφει η Viohalco (-1,11%) και ακολουθούν οι Coca-Cola HBC (-1,09%), Jumbo (-0,91%), ΕΥΔΑΠ (-0,87%) ΔΑΑ (-0,47%), Metlen (-0,40%), Aktor (-0,39%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,36%) και Aegean (-0,24%).