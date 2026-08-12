Τραμπ: «Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινα βρισκόταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο»

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι στις αρχές Ιουλίου άλλαξε μυστικά αεροπλάνο λόγω «απειλής» και διαβεβαίωσε ότι απλώς ακολούθησε τις συμβουλές της υπηρεσίας προστασίας του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι άλλαξε μυστικά αεροσκάφος στην Τουρκία τον περασμένο μήνα, κατόπιν εντολής της Μυστικής Υπηρεσίας, τονίζοντας ωστόσο ότι το αεροσκάφος στο οποίο τελικά επέβαινε ήταν ακόμα πιο ευάλωτο από το Air Force One.

Μετά από την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τραμπ μεταφέρθηκε από το Air Force One σε ένα στρατιωτικό αεροπλάνο μέσω ενός κοντέιντερ ανεφοδιασμού σε μια ασυνήθιστη επιχείρηση παραπλάνησης, η οποία, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιήθηκε λόγω απειλής δολοφονικής επίθεσης από το Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος δεν αποκάλυψε την αλλαγή στο πρόγραμμα και η υπόθεση παρέμεινε μυστική έως ότου η Washington Post δημοσίευσε για πρώτη φορά τις σχετικές πληροφορίες τη Δευτέρα.

Ορισμένοι σχολιαστές στα μέσα ενημέρωσης διερωτήθηκαν εάν η επιχείρηση έθεσε σε κίνδυνο τους συνεργάτες και τους δημοσιογράφους του Τραμπ, οι οποίοι ταξίδευαν μαζί του στο αεροσκάφος που φέρεται ότι μετέφερε τον πρόεδρο.

«Πιστεύω ότι, στην πραγματικότητα, το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινα διέτρεχε σε μεγαλύτερο κίνδυνο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Νομίζω ότι διέτρεχε μεγαλύτερο κίνδυνο επειδή αυτό θα ήταν το αεροπλάνο που νομίζω ότι θα ήταν πιο πιθανό να στοχοποιήσουν».

Μετά από μια μέρα όπου τα memes που απεικονίζουν τον Τραμπ να κρύβεται στο κοντέιντερ ανεφοδιασμού γέμισαν τα social media, ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος συχνά προωθεί μία εικόνα τολμηρού και θαρραλέου ηγέτη, δήλωσε ότι ακολουθούσε τις οδηγίες της Μυστικής Υπηρεσίας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Reuters.

«Ήθελαν να με βάλουν σε μια άλλη πτήση, σε ένα άλλο αεροπλάνο, με την ίδια ασφάλεια, ήθελαν να το κάνω, έτσι το έκανα. Κάνω ό,τι μου λένε», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας φανερά να υποβαθμίσει το επεισόδιο, δήλωσε ότι «δεν εξεπλάγην», «είμαι αντικείμενο πολλών απειλών τις οποίες δεν γνωρίζετε».

Το θέμα έγινε ωστόσο πολιτικό: αργότερα χθες, ο επικεφαλής της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Γερουσία Τσακ Σούμερ είχε ζητήσει «να ενημερωθούν αμέσως» οι κοινοβουλευτικοί. «Είναι απαράδεκτο να υπάρχει άγνοια του Κογκρέσου», τόνισε.

Κοντέινερ ανεφοδιασμού

Aυτό το ταξίδι της επιστροφής από την Τουρκία ήταν εξαρχής περιπετειώδες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να αναχωρήσει από την Άγκυρα για το Ηνωμένο Βασίλειο με το ίδιο Boeing 747 που είχε έρθει, ένα αεροπλάνο το οποίο του είχε προσφερθεί από το Κατάρ και είχε υποβληθεί σε πολυδάπανες τροποποιήσεις.

Όμως ανησυχίες για την ασφάλειά του είχαν οδηγήσει τον Λευκό Οίκο να αλλάξει πρόγραμμα την τελευταία στγμή και να τον βάλει να ταξιδέψει με το παλιό αεροπλάνο, που θεωρούνταν περισσότερο ασφαλές.

Σ' αυτό λοιπόν το αεροπλάνο είχε επιβιβασθεί ο αμερικανός πρόεδρος, κάτω από τις κάμερες και τους φωτογραφικούς φακούς των δημοσιογράφων.

Σε φωτογραφία του Γαλλικού Πρακτορείου που είχε τραβηχτεί προηγουμένως, φαίνονται καθαρά δύο κοντέινερ ανεφοδιασμού πάνω σε υδραυλικούς μηχανισμούς, το ένα στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, το άλλο πίσω.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε από το αεροπλάνο μέσα σ' ένα απ' αυτά τα κοντέινερ για να επιβιβασθεί σε άλλο αεροπλάνο της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ένα C-32A.

Η Wall Street Journal επικαλείται αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα με τον οποίο το Ισραήλ ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτέιες για μια απειλή επίθεσης με φορητό πύραυλο εδάφους-αέρος εναντίου του αεροπλάνου. Η εφημερίδα διευκρινίζει πως υψηλόβαθμοι αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, παρέμειναν σ' αυτό.

Το ταξίδι για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν η πρώτη διεθνής αποστολή του νέου αεροσκάφους, του οποίου η ταχεία ανακαίνιση είχε προκαλέσει ερωτήματα τόσο για το κόστος όσο και για την ασφάλειά του.

Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε, παράλληλα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εχθροπραξίες με το Ιράν κλιμακώνονταν, ενώ η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν.

Φινιστρίνια

Tο ίδιο και οι δώδεκα δημοσιογράφοι, που ταξίδευαν στο πίσω μέρος του αεροπλάνου, σε μια καμπίνα που δεν επικοινωνεί με το χώρο που προορίζεται για τον προεδρο, στο εμπρός μέρος, και οι οποίοι δεν κατάλαβαν τίποτε από την επιχείρηση - η ασφάλεια τους είχε εξάλλου ζητήσει να κατεβάσουν τα σκιάδια στα φινιστρίνια, κάτι ασυνήθιστο έξω από ζώνες μάχης.

Μόλις έφθασε στη στρατιωτική βάση του Μίλντενχολ, στην ανατολική Αγγλία, λίγο πριν απ' αυτό το αεροπλάνο-δόλωμα, ο 80χρονος δισεκατομμυριούχος ανέβηκε σ' αυτό, και πάλι μυστικά και χωρίς η Washington Post να μάθει πώς.

Μετά κατέβηκε τη σκάλα μπροστά στους δημοσιογράφους πριν επιβιβασθεί αμέσως, μαζί τους, στο αεροπλάνο που είχε προσφερθεί από το Κατάρ για να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

