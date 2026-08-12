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Παρελήφθησαν 14 νέα υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 12.000 λίτρων στο Πυροσβεστικό Σώμα

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Παρελήφθησαν 14 νέα υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 12.000 λίτρων στο Πυροσβεστικό Σώμα
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Η προμήθεια των νέων οχημάτων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ενώ το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 5.727.064 ευρώ.

Παρελήφθησαν 14 νέα υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα (6Χ4), χωρητικότητας 12.000 λίτρων νερού το καθένα, τα οποία, με όλο τον εξοπλισμό τους, κατανέμονται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, ενισχύοντας το Σώμα τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική χώρα.

Η προμήθεια των νέων οχημάτων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), ενώ το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 5.727.064 ευρώ.

Τα νέα υδροφόρα, λόγω της μεγάλης χωρητικότητάς τους, ενισχύουν σημαντικά τη δυνατότητα μεταφοράς και άμεσης διάθεσης νερού στο πεδίο, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε σημεία υδροληψίας είναι περιορισμένη ή απαιτείται συνεχής υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ανέφερε: «Η παραλαβή των 14 νέων υδροφόρων εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», με νέα μέσα και σύγχρονο εξοπλισμό που ενισχύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Σώματος σε ολόκληρη τη χώρα.

Έως σήμερα έχουν παραδοθεί πάνω από 1.000 νέα οχήματα με τον εξοπλισμό τους, στο πλαίσιο της συνολικής προμήθειας 1.711 οχημάτων που προβλέπεται μέσω του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας “ΑΙΓΙΣ” και τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

«Ο εκσυγχρονισμός του επιχειρησιακού εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με νέα οχήματα και σύγχρονα μέσα να κατανέμονται στις Υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα από το Αρχηγείο, με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε περιοχής».

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tags:
Πυροσβεστική
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
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