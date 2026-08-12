Aποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό

Λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Αγ. Αντώνιο η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται στο τμήμα Σεπόλια - Ελληνικό, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Τελευταία ενημέρωση 12:16

Νεκρός ανασύρθηκε ένα 61χρονος που έπεσε το πρωί στις γραμμές του μετρό στον σταθμό «Άγιος Αντώνιος». Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:00 όταν ο άνδρας έπεσε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στις γραμμές του μετρό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στην επιχείρηση ανάσυρσης έλαβαν μέρος δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Εξαιτίας του περιστατικού, διεκόπη προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Ανθούπολη», «Περιστέρι» και «Άγιος Αντώνιος». Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό. Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Ελληνικό-Ανθούπολη.