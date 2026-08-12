Σεισμός στην Κολομβία: Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 250, η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται

Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 254, από τους οποίους 101 ζούσαν στην Περέιρα και 95 στην Κάλι, την τρίτη πόλη της Κολομβίας, με 2,2 εκατομμύρια κατοίκους.

Διασώστες στην πόλη Κάλι κατάφεραν χθες Τρίτη να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια γυναίκα 31 ετών, που ζούσε στον δεύτερο όροφο πενταώροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρρευσε, σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό 7,4 βαθμών που χτύπησε τη δυτική Κολομβία νωρίς το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) και, με βάση τους μέχρι στιγμής απολογισμούς των θυμάτων από πληγέντες δήμους, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων.

Ο πυροσβέστης Σαντιάγο Σάντσες εξήγησε στο μέσο ενημέρωσης Caracol ότι η επιχείρηση διάσωσης, εξαιρετικά περίπλοκη, διήρκεσε κάπου 16 ώρες. Μέλη σωστικού συνεργείου χρειάστηκε να φτάσουν σε βάθος «επτά ή οκτώ μέτρων» καθέτως στο βουνό από συντρίμμια για να ανασύρουν τη νεαρή. Η κατάστασή της είναι «καλή, με δεδομένες τις περιστάσεις», πρόσθεσε απλά.

Ο κ. Σάντσες είπε ακόμη πως στο κτίριο πιστεύεται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, τουλάχιστον δύο από τους οποίους είναι γνωστό πως παραμένουν ζωντανοί, κι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχιζόταν.

Αλλού, τα σωστικά συνεργεία συνέχιζαν να ψάχνουν στους σωρούς συντριμμιών, κραυγάζοντας ενίοτε σε συγκεντρωμένους να κάνουν ησυχία, για να μπορέσουν να αφουγκραστούν, να ακούσουν αν κάποιος επιζών προσπαθούσε να επικοινωνήσει.

Ο σεισμός 7,4 βαθμών, ο ισχυρότερος τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία στην Κολομβία, σημειώθηκε τη Δευτέρα στις 07:34 (τοπική ώρα· 15:34 ώρα Ελλάδας) κοντά στη Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στον δυτικό νομό Τσοκό, στις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό, σε βάθος 103 χιλιομέτρων.

Κατά υπολογισμούς του πρακτορείου ειδήσεων Reuters βασισμένους σε στοιχεία που ανακοινώνουν οι σεισμοπαθείς δήμοι, οι νεκροί έχουν φτάσει τους 254, από τους οποίους 101 ζούσαν στην Περέιρα, στην «γη του καφέ», και 95 στην Κάλι, την τρίτη πόλη της Κολομβίας, με 2,2 εκατομμύρια κατοίκους.

Παράλληλα, ανεπίσημοι υπολογισμοί, με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο όπου κόσμος αναφέρει πως δικοί του αγνοούνται, δείχνει πως κάπου 4.000 άνθρωποι είναι ακόμη άγνωστο τι έχουν απογίνει. Ειδικοί θεωρούν ότι το κρίσιμο διάστημα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό είναι κατά κανόνα 72 ώρες. Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα αυτό, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά.

Επαγγελματίες διασώστες, εθελοντές, κάποιοι στρατιωτικοί, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, μηχανήματα έργου έχουν ριχτεί στα συντρίμμια, εργάζονται ασταμάτητα, ενώ κόσμος μοιράζει τρόφιμα και νερό σε πληγέντες και διασώστες, εν μέσω κύματος αλληλεγγύης μπροστά στην καταστροφή. Ταυτόχρονα, σε κάποιες πόλεις κηρύχθηκε απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας για να προληφθούν λεηλασίες.

Από ψηλά, ορισμένες γειτονιές στην Κάλι μοιάζουν σαν να βομβαρδίστηκαν. Βουνά από συντρίμμια χάσκουν εκεί όπου στέκονταν σπίτια και άλλα ακίνητα. Στους δρόμους, αυτοκίνητα μοιάζουν σαν παιδικά παιγνίδια πεταμένα εδώ κι εκεί, κάποια καταπλακωμένα από τοίχους ή όγκους μπετόν.

Με σκαπάνες, με φτυάρια, με γυμνά χέρια, κάτοικοι πάνε να βοηθήσουν. Σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν συντρίμμια. «Δουλεύουμε μαζί με την ελπίδα να σώσουμε έστω μια ζωή», εξηγεί ο Χαβιέρ Μουνιός.

Νοσοκομεία στην Κάλι υπέστησαν ζημιές. Τμήμα του πανεπιστημιακού νοσοκομείου κατέρρευσε, υποχρεώνοντας γιατρούς να μεταφέρουν ασθενείς, σε κάποιες περιπτώσεις να τους προσφέρουν φροντίδες σε παρακείμενους κήπους.

Στην Κάλι, στην Περέιρα και στη Μανισάλες, στην τουριστική «γη του καφέ», όπως και στην Κιβδό, τις πόλεις που χτυπήθηκαν πιο σκληρά, ένωση δήμων έκανε λόγο για τουλάχιστον 1.600 τραυματίες και 240 κατεστραμμένα κτίρια.

«Τα χάσαμε όλα»

Στην Περέιρα, οι περισσότεροι από τους 480.000 κατοίκους δεν έχουν ρεύμα κι ελάχιστοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πολλοί πέρασαν τη νύχτα έξω, τρομοκρατημένοι από τις συνεχείς μετασεισμούς — έχουν καταγραφτεί πάνω από 100. Σε πάρκο, σκηνές και στρώματα έχουν στηθεί για σεισμοπαθείς, ή τοποθετήθηκαν από τους ίδιους.

«Τα χάσαμε όλα, αλλά είμαστε ζωντανοί», συνόψισε ο Χοάν Ταμπάσκο, 23 ετών, που κατασκήνωσε στο πάρκο με τη σύντροφό του και τον γιο τους, επτά μηνών. «Είναι απίστευτο πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα», πρόσθεσε. Για πολλούς, η αναζήτηση συγγενών μετατρέπεται σε θρήνο.

«Η θεία μου ζούσε εδώ. Είναι κάτω από τα συντρίμμια», είπε ο Χόρχε Γκονσάλες μπροστά στα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε. «Δεν έχουμε μπορέσει να την ανασύρουμε, υπάρχει διαρροή αερίου», και «όσο δεν έχει βρεθεί το πτώμα της, δεν έχω καμιά πρόθεση να φύγω από εδώ», πρόσθεσε, αποφασισμένος.

Άλλοι μετρούν κυρίως υλικές απώλειες. «Τα χάσαμε όλα», είπε η Στέλλα Γκάλβις, που πρόλαβε να βγει από το κτίριο όπου ζούσαν μαζί με τον σύζυγό της και το παιδί της. «Επιζήσαμε σαν από θαύμα», αναστενάζει.

Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, η κυβέρνηση του οποίου ετοιμάζει δραστικές περικοπές δημοσίων δαπανών, υποσχέθηκε μολαταύτα επιδοτήσεις για να μπορέσουν χιλιάδες σεισμοπαθείς που έμειναν άστεγοι να βρουν νέα σπίτια, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του χθες στην Περέιρα, που ήδη το 1999 είχε χτυπηθεί από σεισμό με σχεδόν 1.200 νεκρούς.

Διεθνής βοήθεια

Ο καταστροφικός σεισμός προκάλεσε αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμμαχος του νέου προέδρου της δεξιάς, ανακοίνωσε βοήθεια ύψους 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Ο πάπας Λέων Ιδ΄ δήλωσε «συγκλονισμένος». Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την «αλληλεγγύη του στον λαό και στην κυβέρνηση της Κολομβίας».

Ο πολύ ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός ως τον Ισημερινό, τον Παναμά και τη Βενεζουέλα — αυτή η τελευταία ακόμη μετράει τις πληγές του διπλού σεισμού 7,2 και 7,5 βαθμών της 24ης Ιουνίου, ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του οποίου έχει ξεπεράσει τους 6.300 νεκρούς.

Οι χώρες αυτές βρίσκονται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού, περιοχή με εξαιρετικά ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, εξαιτίας των κινήσεων τεκτονικών πλακών στο υπέδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ