JPMorgan: Γιατί επενδύει εννιαψήφιο ποσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028

Η JPMorgan γίνεται ο πρώτος παγκόσμιος τραπεζικός συνεργάτης στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, προχωρώντας σε μία εννιαψήφια επένδυση.

Εδώ και χρόνια, τα στελέχη της JPMorgan συνομιλούσαν με τους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων σχετικά με τη χορηγία τους. Πριν από την επόμενη διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες το 2028, η εταιρεία δήλωσε επίσημα τη συμμετοχή της, πραγματοποιώντας μια τεράστια, εννιαψήφια, επένδυση ως ο πρώτος παγκόσμιος τραπεζικός συνεργάτης στην ιστορία των Αγώνων.

Ενώ οι όροι της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν, αυτοί οι τύποι συνεργασιών εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια ανά τετραετή κύκλο. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Τζον Σλάσερ, πρώην στέλεχος της Nike και διευθύνων σύμβουλος της U.S. Olympic and Paralympic Properties, χαρακτήρισε την JPMorgan «τον πιο μεγάλο συνεργάτη που μπορούμε να έχουμε».

Η JPMorgan αποτελεί επίσης ψήφο εμπιστοσύνης για το υψηλότερο επίπεδο χορηγίας του οργανισμού, που ονομάζεται The Olympic Partners, το οποίο συνοδεύεται από αποκλειστικά δικαιώματα μάρκετινγκ. Το πρόγραμμα, το οποίο δημιουργήθηκε το 1985, είδε αρκετές μεγάλες εταιρείες - συμπεριλαμβανομένων των Panasonic, Toyota και Bridgestone - να αποχωρούν στο τέλος του 2024.

Ο Σλάσερ ανανεώνει το επιχειρηματικό μοντέλο για να προσελκύσει χορηγούς υψηλού κύρους. Είπε ότι οι διοργανωτές δημιούργησαν μια κοινοπραξία για να συγκεντρώσουν όλα τα δικαιώματα σε ένα μέρος για εμπορευματοποίηση, έτσι ώστε μια εταιρεία να μπορεί να επιδιώξει μία συμφωνία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, την Ομάδα ΗΠΑ και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, εάν το επιλέξει.

Η συνεργασία της JPMorgan περιλαμβάνει τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, καθώς και τους αγώνες στις Γαλλικές Άλπεις το 2030.

Λαμπαδηδρομία 100 ημερών και στις 50 πολιτείες

Είπε επίσης ότι δοκιμάζουν νέες ευκαιρίες μάρκετινγκ που εκτείνονται πέρα ​​από τους αγώνες, συμπεριλαμβανομένης μιας λαμπαδηδρομίας που θα διαρκέσει 100 ημέρες και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και δικαιώματα ονομασίας σε πολλές από τις εγκαταστάσεις.

«Προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε την μη υπερβολική εμπορευματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων, κάτι που είναι πραγματικά σημαντικό, αλλά και την αύξηση των εσόδων, κάτι που μας βοηθά να διοργανώσουμε καλύτερους αγώνες», δήλωσε.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδιάζει να προσλάβει περισσότερους από 100 επιπλέον τραπεζικούς συμβούλους επιχειρήσεων σε όλη τη Νότια Καλιφόρνια — μία αύξηση 30% — που συνδέεται με την παρουσία της στους Αγώνες του Λος Άντζελες. Η εταιρεία έχει ήδη 5 εκατομμύρια πελάτες λιανικής τραπεζικής και 589.000 πελάτες μικρών επιχειρήσεων στο Λος Άντζελες, ανέφερε.

«Πιστεύουμε ότι είναι πραγματικά σημαντικό για εμάς να φέρουμε το οικοσύστημα που υποστηρίζει αυτές τις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από ό,τι συμβαίνει στην επιχείρηση των Ολυμπιακών Αγώνων», δήλωσε η Κάρλα Χασάν, διευθύντρια μάρκετινγκ της JPMorgan.

Η Χασάν χαρακτήρισε τη συνεργασία των Ολυμπιακών Αγώνων ως «πρωτοβουλία σε ολόκληρη την εταιρεία» για την JPMorgan. Είπε ότι η εταιρεία θα αξιολογήσει την απόδοση της επένδυσης μέσω της ισχύος της επωνυμίας, της εμπλοκής πελατών, της απόκτησης πελατών και της υπερηφάνειας των εργαζομένων.

Αποτελεί επίσης την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της εταιρείας, η οποία έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στον αθλητικό κλάδο, συμπεριλαμβανομένων του Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη και του Chase Center στο Σαν Φρανσίσκο, έδρα των Knicks και Golden State Warriors του NBA, αντίστοιχα.

Η JPMorgan είναι επίσης μακροχρόνιος χορηγός του Πρωταθλήματος Τένις US Open στη Νέα Υόρκη και πρόσφατα ανακοίνωσε μια συμφωνία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για τη χορηγία του αθλητικού προγράμματος στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο.

Νωρίτερα φέτος, ξεκίνησε ένα Συμβούλιο Αθλητών, αποτελούμενο από all-star αθλητές, συμπεριλαμβανομένου του επτά φορές πρωταθλητή του Super Bowl, Τομ Μπρέιντι και του πρωταθλητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Άλεξ Μόργκαν, με στόχο τη βελτίωση του οικονομικού αλφαβητισμού και της διαχείρισης πλούτου για όσους δραστηριοποιούνται στον αθλητικό κλάδο.