Πούτιν: Το ΝΑΤΟ «διεισδύει» στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού και δημιουργεί ένταση στην Αρκτική

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι το ΝΑΤΟ διεισδύει στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και δημιουργεί ένταση στην Αρκτική, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι το ΝΑΤΟ διεισδύει στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και δημιουργεί ένταση στην Αρκτική, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Πούτιν έκανε δηλώσεις από το νησί της Σαχαλίνης στη ρωσική άπω ανατολή, όπου παρακολουθεί στρατιωτικά γυμνάσια.

Η Ρωσία βλέπει ότι αρχές σε αριθμό χωρών επιχειρούν να περιορίσουν την κίνηση ρωσικών πλοίων, δήλωσε ακόμα ο ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η Μόσχα θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, αν δυτικές χώρες συλλάβουν ρωσικά εμπορικά πλοία, δήλωσε επίσης ο Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS ενώ, σύμφωνα με το Interfax, τόνισε πως η σύλληψη ρωσικών εμπορικών πλοίων από χώρες της ΕΕ είναι πειρατεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ