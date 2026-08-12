Dotsoft: Αύξηση τζίρου 39,3% στο εξάμηνο - Στα 3,64 εκατ. τα EBITDA

Ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης σημείωσε η DOTSOFT το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 39,3% και να διαμορφώνεται στα 12,79 εκατ. ευρώ.

Ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης σημείωσε η DOTSOFT το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 39,3% και να διαμορφώνεται στα 12,79 εκατ. ευρώ, ενώ διατήρησε την κερδοφορία της σε υψηλά επίπεδα, παρά τις επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, των υποδομών και της οργανωτικής της δυναμικότητας.

Σημαντική ενίσχυση παρουσίασαν επίσης τα Διεθνή Έργα (+88,9%) και τα Έργα Ιδιωτικού Τομέα (+119,6%)

Όπως σημειώνει η εισηγμένη, η DOTSOFT Α.Ε. συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία κατά το α’ εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και διατηρώντας την κερδοφορία της σε υψηλά επίπεδα, παράλληλα με τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε €12,79 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο του 2026, έναντι €9,18 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,3%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) διαμορφώθηκαν σε €3,34 εκατ., έναντι €3,37 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €3,64 εκατ., έναντι €3,57 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €2,41 εκατ., έναντι €2,45 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025.

Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών συνοδεύτηκε από επενδύσεις στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και στην ενίσχυση των υποδομών και της οργανωτικής της δυναμικότητας, υποστηρίζοντας τη στρατηγική της για περαιτέρω ανάπτυξη και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας παραμένει ισχυρή, με τα Ίδια Κεφάλαια να ανέρχονται σε €17,34 εκατ. στις 30.06.2026, από €14,93 εκατ. στις 31.12.2025.

Ο δείκτης χρέους διαμορφώθηκε σε 45,64%, ενώ ο δείκτης γενικής ρευστότητας ανήλθε σε 2,59, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης και επαρκούς ρευστότητας.

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη αποτελεί η σταδιακή διεύρυνση του μείγματος εσόδων της Εταιρείας. Τα έσοδα από Διεθνή Έργα αυξήθηκαν κατά περίπου 88,9%, ενώ τα Έργα Ιδιωτικού Τομέα υπερδιπλασιάστηκαν, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 119,6%.

Η μεταβολή αυτή αποτυπώνει την πρόοδο της στρατηγικής της DOTSOFT για μεγαλύτερη εξισορρόπηση του μείγματος εσόδων, με παράλληλη διατήρηση της ισχυρής θέσης της στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου.

Κατά το α’ εξάμηνο του 2026 ολοκληρώθηκε επίσης η στρατηγική επένδυση μέσω της απόκτησης μειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής από το επενδυτικό κεφάλαιο Diorama Investments II RAIF, το οποίο διαχειρίζεται η DECA Investments, ενισχύοντας περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης και υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Εταιρείας.

Τα Smart Cities στο επίκεντρο

Για το β’ εξάμηνο του 2026, η DOTSOFT εστιάζει στους ακόλουθους άξονες:

▪ Περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση έργων Smart Cities, με έμφαση στη διαχείριση απορριμμάτων και στάθμευσης.

▪ Εξέλιξη των SaaS προϊόντων και ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων (recurring revenue).

▪ Εμπορική αξιοποίηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης στην ψηφιοποίηση και αναγνώριση εγγράφων, με ιδιαίτερη στόχευση στον ιδιωτικό τομέα.

▪ Ενίσχυση της συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς Ευρωπαϊκών Οργανισμών και Θεσμικών Οργάνων, σε τομείς Business Intelligence, Big Data και VR/AR.

▪ Ανάπτυξη των υπηρεσιών Field Engineering, τόσο για έργα έξυπνων πόλεων όσο και για έργα ιδιωτικών επιχειρήσεων και υποδομών.

▪ Αύξηση των ενεργών συμβάσεων συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων.

▪ Περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας στον ιδιωτικό τομέα και διατήρηση υγιούς ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων και για τη χρήση 2027.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι προοπτικές για το β’ εξάμηνο του 2026 παραμένουν θετικές, στηριζόμενες στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο και ανεκτέλεστο έργων, στις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, καθώς και στην αυξανόμενη ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, έξυπνων πόλεων και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Παράλληλα, στρατηγική επιδίωξη της DOTSOFT παραμένει η σταδιακή εξισορρόπηση του μείγματος εσόδων μεταξύ δημοσίου, ιδιωτικού και διεθνούς τομέα, η ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και η αξιοποίηση της στρατηγικής επένδυσης για την επιτάχυνση της επόμενης φάσης ανάπτυξης της Εταιρείας.