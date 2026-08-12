Πετρέλαιο: Κοντά στα 90 δολ. το Brent μετά το πλήγμα των Χούθι σε πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Ανοδικά κινούνται ξανά οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Ομάν.

Ανοδικά κινούνται ξανά οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Ομάν, οι οποίες αύξησαν τις ανησυχίες για τους κινδύνους στις παγκόσμιες ναυτιλιακές οδούς, ακόμη και την ώρα που οι διπλωματικές επαφές ΗΠΑ-Ιράν σημειώνουν πρόοδο όσο αφορά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Χθες, πλοίο αποτέλεσε στόχο των Χούθι κοντά στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στα ανοικτά των νότιων ακτών της Υεμένης, με την ακτοφυλακή να κάνει λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς σε αυτές τις τελευταίες επιθέσεις που αποδίδονται στους φιλοϊρανούς Χούθι. Οι αντάρτες εντείνουν τις επιθέσεις τους σε αυτή τη στρατηγικής σημασία θαλάσσια οδό από τότε που ανακοίνωσαν, τον Ιούλιο, τον αποκλεισμό του σαουδαραβικού στόλου στην Ερυθρά Θάλασσα, μεσούσης της επανέναρξης εχθροπραξιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Ώρες αργότερα, οι αμερικανικές δυνάμεις δήλωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που φέρεται να προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων στον Κόλπο του Ομάν από την Ουάσινγκτον.

Σε αυτό το κλίμα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημειώνουν άνοδο περίπου 0,80% στα 89,62 δολάρια, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού West Texas Intermediate των ΗΠΑ κερδίζουν 0,87% στα 83,92 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα παραπάνω περιστατικά υπογραμμίζουν τον αυξανόμενο αντίκτυπο του σχεδόν εξάμηνου πολέμου σε δύο βασικές παγκόσμιες ναυτιλιακές οδούς, ακόμη και καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για το άνοιγμα του Ορμούζ δείχνουν να βρίσκονται σε καλό δρόμο.

Ο Χοσέ Τόρες, ανώτερος οικονομολόγος της Interactive Brokers, δήλωσε ότι οι ανησυχίες για την προμήθεια πετρελαίου στη Μέση Ανατολή παραμένουν έντονες, παρά τις ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να πλησιάζουν σε μια συμφωνία για το Ορμούζ.

Το Πακιστάν έχει εκφράσει αισιοδοξία ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία, ωστόσο ο Τόρες δήλωσε ότι οι αγορές εξακολουθούν να περιμένουν απτή πρόοδο.