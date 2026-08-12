EasyJet: Νέα εφαρμογή πιλότων για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών ρύπων

Η easyJet συνεργάζεται με την i6 Group για την εισαγωγή του eHandshake, μιας ψηφιακής πλατφόρμας που θα εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες ανεφοδιασμού αεροσκαφών σε όλο το δίκτυό της.

Η easyJet ανακοινώνει σήμερα μια νέα συνεργασία με τον πάροχο αεροπορικής τεχνολογίας i6 Group για την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας ανεφοδιασμού eHandshake σε όλο το δίκτυο της αεροπορικής εταιρείας, εκσυγχρονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα καύσιμα παραγγέλλονται, παραδίδονται και επαληθεύονται.

Συγκεκριμένα, η easyJet θα ενσωματώσει την τεχνολογία eHandshake της i6 Group στην υφιστάμενη πλατφόρμα ETechlog των πιλότων της, επιτρέποντας στους πιλότους της easyJet να παραγγέλλουν και να επιβεβαιώνουν καύσιμα ψηφιακά, παρέχοντάς τους ακριβέστερες πληροφορίες με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών ρύπων, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση έως και 10.000 τόνων CO₂ ετησίως.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια της easyJet για βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, μείωση του περιττού ανεφοδιασμού καυσίμων και ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας σε όλο το δίκτυό της. Αντικαθιστώντας τις διαδικασίες σε χαρτί, με μια ενιαία ψηφιακή διαδικασία διαχείρισης καυσίμων, η πλατφόρμα διασυνδέει σε πραγματικό χρόνο τους πιλότους, τους προμηθευτές καυσίμων και τις επιχειρησιακές ομάδες, απλοποιώντας την επικοινωνία και βελτιώνοντας την ακρίβεια στην παραγγελία και παράδοση καυσίμων. Η μετάβαση αυτή θα εξοικονομεί επίσης περίπου 600.000 φύλλα χαρτιού ετησίως.

Η τεχνολογία θα ενισχύσει επίσης την ορατότητα και τον έλεγχο του ανεφοδιασμού καυσίμων σε όλη τη λειτουργία της εταιρείας, συμβάλλοντας στη διασφάλιση ότι τα αεροσκάφη λαμβάνουν την απαραίτητη ποσότητα καυσίμου που απαιτείται, οδηγώντας σε μείωση τόσο του κόστους όσο και των εκπομπών, μέσω της αποφυγής περιττού βάρους του αεροσκάφους και της πρόσθετης κατανάλωσης καυσίμων που αυτό συνεπάγεται.

Η πλατφόρμα θα ενσωματωθεί στα τεχνολογικά συστήματα των πιλότων της easyJet και θα εισαχθεί σταδιακά, με την αρχική ανάπτυξη να καλύπτει περίπου το ήμισυ του δικτύου της αεροπορικής εταιρείας και να αναμένεται να επεκταθεί σε περίπου 90% των προορισμών μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Σχετικά με τη συνεργασία, ο Adam Baker, Head of Fuel Performance της easyJet, δήλωσε: «Στην easyJet αναζητούμε διαρκώς ευκαιρίες για τη βελτίωση των λειτουργιών μας μέσω της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Η εισαγωγή του eHandshake σε συνεργασία με την i6 Group θα προσφέρει μια πιο διασυνδεδεμένη και αποδοτική διαδικασία διαχείρισης καυσίμων, βελτιώνοντας την ποιότητα των δεδομένων, παρέχοντάς μας μεγαλύτερη ορατότητα στις λειτουργίες καυσίμων και επιτρέποντάς μας να μειώσουμε την κατανάλωση καυσίμων.

Καθώς συνεχίζουμε να εκσυγχρονίζουμε τις λειτουργίες μας, πρωτοβουλίες όπως αυτή αποδεικνύουν πώς η καινοτομία και η συνεργασία σε ολόκληρο τον κλάδο μπορούν να συμβάλουν σταδιακά στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αεροπορίας, τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος».

Ο Alex Mattos, CEO & Co-founder της i6 Group, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με την easyJet, η οποία θα επιτρέψει μια πιο ομαλή και διασυνδεδεμένη διαδικασία ανεφοδιασμού σε όλο το δίκτυό της. Μέσω της ενσωμάτωσης του eHandshake στην τεχνολογία που χρησιμοποιούν ήδη οι πιλότοι, οι πληροφορίες καυσίμων μπορούν να κοινοποιούνται και να επαληθεύονται ψηφιακά μεταξύ πιλότων, παρόχων καυσίμων και επιχειρησιακών ομάδων.

Αυτό θα βελτιώσει την επικοινωνία και την ακρίβεια των δεδομένων, θα μειώσει τον περιττό ανεφοδιασμό καυσίμων και θα βοηθήσει την easyJet να επιτύχει μεγαλύτερη λειτουργική αποδοτικότητα, μειώνοντας παράλληλα το κόστος και τις εκπομπές».

Οι βελτιώσεις στη λειτουργική αποδοτικότητα, όπως ο ψηφιακός ανεφοδιασμός καυσίμων, αποτελούν βασικό μέρος του οδικού χάρτη της easyJet για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών. Η αεροπορική εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην απανθρακοποίηση του στόλου της και εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του φιλόδοξου στόχου της για μείωση της έντασης των εκπομπών άνθρακα κατά 35% έως το 2035.

Η πλατφόρμα μέσα από την οπτική του πιλότου: Πώς λειτουργεί

Η πλατφόρμα δημιουργεί ένα πλήρες ψηφιακό ίχνος ελέγχου για κάθε διαδικασία ανεφοδιασμού, καταγράφοντας το προγραμματισμένο καύσιμο, το ζητούμενο καύσιμο, το παραδοθέν καύσιμο και το αποδεκτό καύσιμο. Τι σημαίνει όμως αυτό για τους πιλότους;

Στο πλαίσιο της νέας ψηφιακής διαδικασίας, οι πιλότοι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα καυσίμων, επιτρέποντας στους παρόχους ανεφοδιασμού να λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες πριν φτάσουν στο αεροσκάφος, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση καθυστερήσεων.

Οι παραδόσεις καυσίμων θα καταγράφονται ψηφιακά και θα επιβεβαιώνονται από τους πιλότους μέσω του συστήματος, δημιουργώντας ένα πλήρες αρχείο για κάθε στάδιο της διαδικασίας ανεφοδιασμού.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα αποθηκεύονται κεντρικά, προσφέροντας μεγαλύτερη διαφάνεια και επιτρέποντας λεπτομερή ανάλυση και επαλήθευση όπου απαιτείται.

Παρέχοντας μία ενιαία πηγή επαληθευμένων δεδομένων, το σύστημα θα βελτιώσει την ακρίβεια των δεδομένων καυσίμων, θα ενισχύσει την επαλήθευση τιμολογίων και θα συμβάλει στη μείωση των λειτουργικών αναποτελεσματικοτήτων που συνδέονται με χειροκίνητες διαδικασίες.