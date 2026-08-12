Μπέζος: Οι 4 λόγοι που θέλει να μπει στην Λίβερπουλ και το αγγλικό ποδόσφαιρο

Γιατί ένας από τους πιο σημαντικούς επιχειρηματίες στον κόσμο μπορεί να πιστεύει ότι η Premier League είναι το σωστό μέρος για να επενδύσει αυτή τη στιγμή;

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος είναι πολύ κοντά στην απόκτηση, μέσω κοινοπραξίας, του ενός τρίτου της Λίβερπουλ, όπως έκανε γνωστό δημοσίευμα του Sky Sports την Δευτέρα, με την συναλλαγή να αποτιμά την διάσημη ομάδα της αγγλικής Premier League περίπου στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με net worth που εκτιμάται στα 283,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ο Μπέζος είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Και ενώ το Amazon Prime Video έχει γίνει ένας ολοένα και πιο σημαντικός παίκτης στον κόσμο των δικαιωμάτων ζωντανής αθλητικής τηλεοπτικής μετάδοσης, η επένδυση θα είναι η πρώτη απευθείας επένδυση του Μπέζος σε μια μεγάλη επαγγελματική αθλητική ομάδα, όπως σημειώνει το Forbes.

Ο Μπέζος δεν θα είναι πλειοψηφικός επενδυτής στην ομάδα, δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετά μέλη της κοινοπραξίας που θα αναλάβουν το ένα τρίτο των 20 φορές πρωταθλητών αγγλικού πρωταθλήματος.

Παρόλα αυτά, προκαλεί το ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Μπέζος ενδέχεται να ξεκινήσει την ενασχόλησή του με την ιδιοκτησία αθλητικών εταιρειών της Premier League, αντί για το αμερικανικό πρωτάθλημα όπως το NFL, όπου κάποτε είχε συνδεθεί με μια πιθανή αγορά των Washington Commanders.

Γιατί ένας από τους πιο σημαντικούς επιχειρηματίες στον κόσμο μπορεί να πιστεύει ότι η Πρέμιερ Λιγκ είναι το σωστό μέρος για να επενδύσει αυτή τη στιγμή; Το Forbes παραθέτει τους τέσσερις πιθανούς λόγους.

Value for money

Ενώ τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ένα σημαντικό ποσό, είναι λιγότερο από το μισό της τρέχουσας τιμής για τους Dallas Cowboys, που είναι αυτή τη στιγμή το αθλητικό franchise με την υψηλότερη αξία στον κόσμο, στα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, η Λίβερπουλ έχει εκθετικά περισσότερους οπαδούς παγκοσμίως, ένα ποσό που εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια.

Φυσικά, η συντριπτική πλειοψηφία των Cowboys και άλλων οπαδών του NFL ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, την πλουσιότερη οικονομία στον κόσμο, και η κυριαρχία του NFL σε αυτήν την οικονομία οδηγεί στην υψηλή αποτίμηση των Cowboys και άλλων franchise. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα οι παγκόσμιες ποδοσφαιρικές οντότητες όπως η Λίβερπουλ να προσφέρουν περισσότερα χρήματα για τις επενδύσεις τους.

Μοναδική δυναμική ανάπτυξης

O άμεσος απόηχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσε να αποδειχθεί μοναδικά ευνοϊκός όσον αφορά την αύξηση του προφίλ των παγκόσμιων ποδοσφαιρικών εμπορικών brands στο αμερικανικό κοινό.

Τα αθλητικά media υποθέτουν ότι οι οπαδοί που έχουν πρόσφατα εμπλακεί με το άθλημα, θα επιδιώξουν να συνεχίσουν το ενδιαφέρον τους γι' αυτό, παρακολουθώντας την Premier League, αντί για το MLS ή άλλα εγχώρια πρωταθλήματα των ΗΠΑ. Και θα μπορούσαν να είναι πολλοί αυτοί, αν τα νούμερα τηλεθέασης αποτελούν ένδειξη.

Ο τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στις 19 Ιουλίου προσέλκυσε κοινό άνω των 60 εκατομμυρίων τηλεθεατών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με στοιχεία που παρείχαν οι κάτοχοι δικαιωμάτων Fox και Telemundo. Αυτό τον κατέστησε την πιο δημοφιλή αθλητική εκδήλωση εκτός NFL στις ΗΠΑ από τότε που το σκάνδαλο Nancy Kerrigan-Tanya Harding μάγεψε το κοινό στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1994.

Το κοινό της Premier League στο NBC έχει ήδη αποδειχθεί σημαντικό, ανταγωνιζόμενο τις εθνικές μεταδόσεις της κανονικής περιόδου του NBA ή του MLB στην τηλεόραση.

Μεγαλύτερος έλεγχος εσόδων

Σε αντίθεση με τα franchise του NFL, τα οποία λειτουργούν με ευρεία κατανομή εσόδων μεταξύ των 32 ομάδων, η Λίβερπουλ και άλλες τεράστιες ποδοσφαιρικές μάρκες έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στη δημιουργία των δικών τους εσόδων.

Τα χρήματα από τα τηλεοπτικά συμβόλαια της Premier League κατανέμονται εν μέρει με βάση την αξία, πράγμα που σημαίνει ότι οι σύλλογοι με υψηλότερες επιδόσεις και όσοι εμφανίζονται σε πιο τηλεοπτικά παιχνίδια λαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο. Και σε αντίθεση με το NFL, οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι διατηρούν όλα τα έσοδα που παράγουν από εμπορικές συνεργασίες, έσοδα από αγώνες και πωλήσεις εμπορευμάτων.

Καλύτερες προοπτικές κυριαρχίας

Μετά από μια μακρά περίοδο «ξηρασίας», η Λίβερπουλ έχει κερδίσει δύο από τους τελευταίους επτά τίτλους της Αγγλικής λίγκας. Και με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να αποχωρεί από τη θέση του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι μετά την περασμένη σεζόν, φαίνεται ότι υπάρχει η ευκαιρία για έναν άλλο σύλλογο να ξεπεράσει τη Σίτι ως η κυρίαρχη δύναμη στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η Λίβερπουλ σίγουρα δεν θα είναι η μόνη ομάδα που θα προσπαθήσει να το κάνει αυτό. Αλλά είναι από τους συλλόγους που είναι πιο κατάλληλοι για να πετύχουν, δεδομένου του συνδυασμού των πρόσφατων ανοδικών τάσεων και του ιστορικού επιτυχιών τους.

Μόνο επτά σύλλογοι έχουν κερδίσει την Premier League από τότε που διαχωρίστηκε από την παλιά Λίγκα στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Έτσι, αν η Λίβερπουλ μπορέσει να αναδειχθεί ως η νέα κυρίαρχη δύναμη, η θέση της στην κορυφή της αγγλικής ποδοσφαιρικής ιεραρχίας θα μπορούσε να μετατραπεί σε μία σχετικά σταθερή υπόθεση.