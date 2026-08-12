Ryanair και Google συνεργάζονται στην τεχνητή νοημοσύνη

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης υιοθετεί την πλατφόρμα δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης της Google.

Πενταετή συνεργασία ανακοίνωσαν η Ryanair και η Google, σύμφωνα με την οποία η αεροπορική θα αναπτύξει τις υπηρεσίες Google Workspace και Google Cloud σε 35.000 υπαλλήλους σε όλο το δίκτυό της για να υποστηρίξει την ανάπτυξή της σε 300 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως έως το 2034.

Η συνεργασία περιλαμβάνει το Gemini Enterprise - την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης του Google Cloud που έχει σχεδιαστεί για να συνδέει δεδομένα, να αυτοματοποιεί ροές εργασίας και να δημιουργεί προσαρμοσμένους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. Θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην αυτοματοποίηση της λήψης αποφάσεων και να υποστηρίξει τη συνολική εταιρική παραγωγικότητα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair, Eddie Wilson, δήλωσε: «Η Ryanair βρίσκεται σε ένα απίστευτο ταξίδι ανάπτυξης με 300 εκατομμύρια επιβάτες έως το 2034. Για να υποστηρίξουμε αυτήν την ανάπτυξη, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε εξαιρετική ανθεκτικότητα υποδομών και η νέα μας στρατηγική διπλού cloud το παρέχει αυτό, μαζί με τεχνολογικούς εταίρους που ταιριάζουν με την ταχύτητά μας και την αδιάκοπη εστίασή μας στην αποτελεσματικότητα. Με αυτό, είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με το Google Cloud, θέτοντας τις Gemini Enterprise και Google Workspace στα χέρια των ομάδων μας, οδηγώντας ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε όλη την επιχείρησή μας, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα των υποδομών μας».

Η Maureen Costello, Αντιπρόεδρος του Google Cloud για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Υποσαχάρια Αφρική, δήλωσε: «Η αεροπορία είναι ένας κλάδος που ορίζεται από την ακρίβεια και η Ryanair είναι πρωτοπόρος στην επιχειρησιακή εκτέλεση. Είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε ο συνεργάτης μετασχηματισμού της Τεχνητής Νοημοσύνης της Ryanair. Αυτή η συμφωνία καταδεικνύει πώς η ανάπτυξη της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης σε κλίμακα - σε συνδυασμό με σύγχρονα εργαλεία συνεργασίας για τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής - μπορεί να βοηθήσει τους ηγέτες του κλάδου να κλιμακωθούν με ασφάλεια, να μειώσουν το λειτουργικό κόστος και να επαναπροσδιορίσουν την ταξιδιωτική εμπειρία».