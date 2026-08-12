Ανεβαίνουν χρυσός, ασήμι εν αναμονή του πληθωρισμού ΗΠΑ

Ανεβαίνει η τιμή του χρυσού την Τετάρτη, με τους επενδυτές να περιμένουν νέα από τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν αλλά και τα βασικά στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ.

Ανεβαίνει η τιμή του χρυσού την Τετάρτη, με τους επενδυτές να περιμένουν νέα από τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν αλλά και τα βασικά στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ, τα οποία ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικά στη διαμόρφωση των προσδοκιών για τη συνεδρίαση της Fed τον επόμενο μήνα, με τις αγορές χρήματος να μην αποκλείουν μια πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύεται 0,53% στα 4.404,04 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η τιμή spot στο ασήμι ανεβαίνει με ακόμα πιο ισχυρό ρυθμό, κερδίζοντας 1,90% στα 66,01 δολάρια ανά ουγγιά.

«Το κλίμα της αγοράς είναι χλιαρό εν μέσω παρατεταμένου γεωπολιτικού κινδύνου και καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά στρέφονται στα στοιχεία του CPI των ΗΠΑ», έγραψε σε σημείωμα ο Κάιλ Ρόντα, ανώτερος αναλυτής χρηματοπιστωτικών αγορών στην Capital.com.

«Η έλλειψη ουσιαστικών ειδήσεων ή προόδου στις συνομιλίες, με το Ιράν να επιμένει στη δέσμευσή του να διαχειρίζεται το Ορμούζ, διατηρεί τον κίνδυνο για τις τιμές του πετρελαίου στρεβλό προς τα πάνω και τους αμερικανικούς δείκτες σε αναμονή», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Fed Bank of Boston, Σούζαν Κόλινς, δήλωσε ότι θα υποστηρίξει μια αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο εάν ο πληθωρισμός παραμείνει υψηλός, ανέφεραν οι Financial Times.

Οι τιμές καταναλωτή αναμένεται να αυξηθούν κατά 0,1% τον Ιούλιο, μετά από πτώση 0,4% τον Ιούνιο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Ο ετήσιος πληθωρισμός ΔΤΚ προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 3,4% από 3,5% έναν μήνα νωρίτερα.

«Όλοι έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην έκθεση για τον πληθωρισμό», δήλωσε σε ένα podcast η Σκάι Μάστερς, επικεφαλής έρευνας αγορών στην National Australia Bank.

«Εάν δείτε τη μέτρηση να πλησιάζει στο μηδέν, νομίζω ότι προφανώς θα δείτε ένα λογικό ράλι στα ομόλογα του Δημοσίου, καθώς η αγορά χαλαρώνει τις προσδοκίες για σύσφιξη της Fed» τόνισε.