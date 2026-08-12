Το «αγκάθι» των νεότερων χρεών, οι προϋποθέσεις ένταξης και οι παγίδες που μπορεί να οδηγήσουν στην απώλειά της.

Χαμηλές πτήσεις καταγράφουν μέχρι στιγμής οι αιτήσεις για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, καθώς φορολογούμενοι και επιχειρήσεις κρατούν αποστάσεις. Με την προθεσμία να παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι οι προϋποθέσεις της ρύθμισης λειτουργούν ως «φρένο» και ζητούν διορθωτικές κινήσεις.

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» εντοπίζεται στα νεότερα χρέη. Για να μπορέσει ένας οφειλέτης να βάλει στις 72 δόσεις τις παλιές εκκρεμότητές του με την εφορία, θα πρέπει προηγουμένως να έχει τακτοποιήσει τις οφειλές που βεβαιώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα χρέη θα πρέπει είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση.

Έτσι, όσοι έχουν παλιές οφειλές αλλά στο μεταξύ δημιούργησαν και νέα χρέη βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν διπλό ή ακόμη και τριπλό λογαριασμό. Θα πρέπει να εξυπηρετούν τις 72 δόσεις για τα παλιά χρέη, την πάγια ρύθμιση για τα νεότερα και ταυτόχρονα να παραμένουν συνεπείς στις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις τους, από τον φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ έως τον ΦΠΑ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στο τέλος του έτους με αρμόδια στελέχη να αποδίδουν ένα μέρος της υποτονικής κίνησης στη θερινή περίοδο και να εκτιμούν ότι από τον Σεπτέμβριο οι αιτήσεις θα αρχίσουν να ανεβάζουν ταχύτητα.

Η ρύθμιση

Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα για οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, παρέμεναν αρρύθμιστες στις 21 Απριλίου 2026 και εξακολουθούν να είναι ανεξόφλητες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι οφειλές θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική ή τελωνειακή διοίκηση μέχρι την ημερομηνία της αίτησης και να μην έχουν ενταχθεί στο μεταξύ σε άλλη ρύθμιση ή δικαστική τακτοποίηση.

Παράλληλα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις υπόλοιπες οφειλές τους, να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών και να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Η ένταξη στη ρύθμιση ολοκληρώνεται με την πληρωμή της πρώτης δόσης μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Η ελάχιστη μηναία δόση ανέρχεται σε 30 ευρώ ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84%.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Η ρύθμιση χάνεται όταν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή όταν οι δύο τελευταίες δόσεις καθυστερήσουν περισσότερο από δύο μήνες. Χάνεται επίσης εάν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν τακτοποιηθούν μέσα σε έναν μήνα ή εάν δημιουργηθούν νέα χρέη τα οποία δεν εξοφληθούν ή δεν ρυθμιστούν εντός τριών μηνών από τη λήξη τους.

Φορολογική ενημερότητα

Όσο η ρύθμιση τηρείται, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, αναστέλλονται η ποινική δίωξη και η λήψη νέων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να περιοριστούν υφιστάμενες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων για μελλοντικές απαιτήσεις. Το Δημόσιο, ωστόσο, διατηρεί τη δυνατότητα εγγραφής υποθηκών, άρνησης χορήγησης φορολογικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου όταν η οφειλή δεν είναι επαρκώς διασφαλισμένη, καθώς και συμψηφισμού επιστροφών φόρου με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της ρύθμισης. Για όσο διάστημα η ρύθμιση βρίσκεται σε ισχύ, αναστέλλεται και η παραγραφή των οφειλών.